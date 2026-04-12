От любовния списък на Калоян Трифонов изскочиха Рут Колева и Снежана Макавеева

Сериалът на Би Ти Ви „Вяра, надежда, любов” роди нова звезда. Това е Калоян Трифонов. Актьорът, изиграл най-негативния персонаж в историята – сутеньорът и убиец Геле, събра солидна фенска маса за по-малко от месец. И макар че сега става широко известен за масовата публика, в артистичните среди той открай време има почитателки. В любовния му списък влизат някои от най-интригуващите дама у нас, включително Рут Колева и Снежана Макавеева.

Списъкът от популярни красавици, които са се радвали на близки отношения с Калоян Трифонов през годините, тръгва от неговата първа изява в сериозна продукция на малкия екран. Това е сериалът на Нова телевизия „Отплата”, излъчен през пролетта на 2012 г. Той има фрапантно нисък рейгинт и не се радва на дълъг живот, но може да се похвали, че в екипа му са били звезди като Орлин Павлов, Мариус Донкин, Стоян Алексиев, Стефания Кочева, Велислав Павлов и даже покойният вече Джоко Росич. В списъка влиза и съвсем младият по онова време Калоян, както и интригуващата манекенка Ива Янкулова, която след това се преквалифицира в певица, актриса, а днес а учителка във варненското село Бяла. Тя трябва да изиграе изкусителка, която съблазнява героя на Калоян – младо и наивно момче, а след това го манипулира така, че той да се самоубие. Красавицата грабва вниманието на младия си колега и извън работните им ангажименти. Двамата обявяват официално пред колегите си, че имат връзка.

Тази връзка обаче не продължава дълго. Трифонов сменя Ива с певицата Рут Колева. Паметливи тв зрители помнят участието й в риалитито „Къртицата” по несъществуващата вече ТВ7, когато изпълнителката обяви, че е бременна от младия актьор, но не задържа бебето. След като напусна шоуто, тя разкри, че докато е била в него, Калоян е похарчил всички пари, които е намерил в дома й. Рут си била отделила определена сума, с която да си плати наема и битовите сметки, но Трифонов се докопал до парите и не й оставил нито стотинка. Това била причината певицата да се раздели с него, а бебето махнала, защото не можела да си представи, че би могла да отглежда дете с такъв баща, който би я изнудвал за пари по всякакви поводи.

Въпреки скандала и обвиненията на Рут, Калоян не остава дълго без жена до себе си. След раздялата се появяват клюки, че в него се е влюбила красивата художничка Александра Елезова. Двамата се познавали още като студенти в НАТФИЗ. Тя учела анимация, занимавала се и с графичен дизайн. Той също си падал по рисуването, което било негово хоби, така че имали доста общи интереси, около които да градят връзката си. Въпреки всичко тази връзка също не продължила дълго.

Следваща в списъка била красивата бунтарка Снежана Макавеева, твърдят светските клюки. Двамата с Калоян взаимно се утешили, след като той се разделил с Александра, а тя – с колегата си в сериала „Под прикритие” Мариан Вълев-Куката. Междувременно Калоян попада в трупата на Народния театър, участва в още няколко тв проекта, включително радващите се на много висок рейтинг „Алея на славата” и „Есента на демона” – втора част на „Дяволското гърло”. Но истинската слава идва при него с Геле от „Вяра, надежда, любов” по Би Ти Ви. Актьорът е толкова убедителен в ролята на сутеньор, пристрастен към наркотиците, алкохола и убийствата, че зрителите масово се чудят как е възможно да откриват таланта му едва сега. Преди тази продукция той направи силно впечатление и в сериала на БНТ „Мамник” с ролята на Тако в любимия на зрителите 10-и епизод. В него се разказва за създаването на мамника. Разчува се, че дамата на неговото сърце в момента е основната актриса в същия сериал – Екатерина Лазаревска. Не е ясно дали любовта им е пламнала по време на снимките, или са били заедно още преди старта на проекта. Важното е, че в момента изглеждат щастливи заедно и се говори, че Калоян най-накрая е намерил жената на живота си.

Преглеждайки списъка с бившите и актуалната ми приятелка, става кристално ясно по какъв тип жени си пада актьорът. Всичките му половинка досега са талантливи, артистични, със светла кожа, руси или червени коси.