Паметникът на Димитър Пенев е готов! Харесва ли ви? (СНИМКИ) https://hotarena.net/laifstail/pametnikat-na-dimitar-penev-e-gotov-haresva-li-vi-snimki HotArena.net

Личности, изпратени на Земята със своя собствена мисия. Пената беше един от тях."

С тези думи скулпторът Иван Тодоров описва вдъхновението, което го кара да работи по монумента на легендарния Димитър Пенев, който ще бъде издигнат в село Мировяне. Образът на Стратега вече е оживял в гипс в ателието му, готов да бъде прелят в бронз.

Проектът, възложен от кмета на район Нови Искър Владислав Владимиров, е поставил пред авторския колектив Иван Тодоров и Георги Тодоров сериозно предизвикателство. Идеята е да бъде представен Стратега в специфичната му роля на треньор, който умее да твори чудеса.

Така ще изглежда паметникът

"Трябваше да създам събирателен образ, улавящ енергията от най-значимите години на Стратега като национален селекционер през лудото американско лято на 1994 г., когато България игра полуфинал на световното в Щатите", споделя Иван.

Пената е пресъздаден в типични за него ситуации - разходката по тъчлинията с ръка в джоба и характерното поглаждане на брадичката, което в съзнанието на запалянковците е знак за дълбок анализ и предстоящо важно решение.

Любопитното е, че скулпторът Иван Тодоров е бивш спортист. Вдигал е тежести в "Левски-Спартак", а не за ЦСКА, отборът, с който е свързван Пената на клубно ниво.

Стратега ще се извиси в родното Мировяне

"Пенев е фигура, която надскача клубните пристрастия и обединява нацията - категоричен е Тодоров. - Стратега излъчва онова огромно уважение към съперника, характерно за неговото поколение."

Бронзовата фигура с височина 2,15 метра ще бъде поставена върху 70-сантиметров каменен постамент в непосредствена близост до площад "Васил Левски" в селото. Цялостната концепция предвижда зоната около монумента да бъде превърната в парк за отдих, което ще запази образа на Треньор №1 на България за XX век в живота на неговото родно Мировяне. За да бъде този процес прозрачен, проектът бе представен на обществено обсъждане в местното читалище на 26 юни 2026 г.

Димитър Пенев ни напусна на 3 януари 2026 г., но остава в историята като Стратега, извел златното поколение до историческото четвърто място в света.

Бюстът на Димитър Пенев