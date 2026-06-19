Павел проговори за Ралица Паскалева: Сега аз съм старото куче! Попиляха го от хейт https://hotarena.net/laifstail/pavel-progovori-za-ralica-paskaleva-sega-az-sam-staroto-kuche-popilyaha-go-ot-heyt HotArena.net

Смяната на Ралица Паскалева с Ивет Лалова в „Игри на волята“ продължава да разпалва страстите сред феновете на формата. А опитът на Павел Николов да успокои зрителите сякаш само наля масло в огъня.

След като NOVA официално обяви, че от новия осми сезон Ивет Лалова ще заеме мястото на Паскалева, Павел публикува емоционален пост в социалните мрежи, в който благодари на доскорошната си екранна партньорка, пише Intrigi.bg.

„Ако преди две години някой ми беше казал, че след участието ми в „Игри на волята: България“ ще стана водещ на предаването, сериозно бих се усъмнил в психичното му здраве... но станах! Никога обаче не бих могъл да се представя на нужното ниво без помощта на целия екип и най-вече на Ралица Паскалева“, написа той.

Павел не пропусна да похвали и новата си партньорка Ивет Лалова, като обеща да й помогне по същия начин, по който навремето Ралица е помогнала на него.

Вместо одобрение обаче, публикацията предизвика истинска лавина от негативни реакции.

Само за часове под поста се натрупаха стотици коментари, а голяма част от тях бяха откровено критични както към рокадата, така и към самия Павел.

„Павка, обясни защо Ралица няма да е водеща този сезон! Съсипахте единственото стойностно риалити! Аре, баста! Няма да те гледам повече!!“, „Когато смениш оригиналните водещи с такива от Temu“, „Пичага, доста неграмотно пишеш! Ивет е спортистка и това няма да й се получи. А ти..., ти имаш още няколко хлебозавода да изядеш, за да приближиш Ралица Паскалева!", гласят част от негативните коментари под публикацията.

Така вместо да успокои феновете, Павел Николов неволно отприщи още по-силен хейт срещу промените в „Игри на волята“.

Най-любопитното в случая е, че самата Ралица не си позволи да коментира, нито дори само да лайкне думите на Павел. След официалното изявление от Нова ТВ за рокадата, коментари по темата дадоха освен Павел, бившият водещ Димо Алексиев, и дори съпругът на Ралица – Теодор Салпаров. Отлюспената водеща обаче все още не обелваа и дума.