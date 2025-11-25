Пазвата на Мис България удари 1000 кубика! Показа новия си бюст

С нова доза силикон захрани пазвата си Мис България 2020 Венцислава Тафкова. Изгряващата фолк певица се похвали с напращял бюст, който веднага грабна вниманието на мъжката аудитория, пише Intrigi.bg.

Облечена само в палто за поредната си фотосесия, Венцислава еротично е смъкнала връхната дреха така, че да се откроят новите й сексапилни бомби. Пловдивската красавица не само вече е с едни гърди напред, но и видимо ги е повдигнала, оформяйки стегнат и прелъстителен бюст.

Това е третата корекция в пазвата на Мис България. Изпълнителката на „Совалката“ първо се тунингова с по 375 кубика във всяка, след което напомпа по още 100, закръгляйки деколте от общо 900 кубика силикон.

Наскоро миската явно се е подложила и на трета операция за уголемяване на бюста и вече с гордост дефилира с хилядарка в сутиена.

Дори и тази цифра обаче все още е далеч от рекорда в родния шоубизнес, който държи Джулиана Гани със своите общо 2000 кубика.