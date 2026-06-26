Поли Генова и Наум Шопов влизат в "Трейтърс", Виктория Капитонова отказа играта

Вики Капитонова отказа играта, за първи път в шоуто за предатели ще участва и политик

Истински звезден микс готвят продуцентите за втория сезон на "Traitors: Игра на предатели", който тръгва през септември по Би Ти Ви. След успеха на първото издание интригата около новия сезон е още по-силна, а кастът обещава сериозни обрати и неочаквани сблъсъци.

Най-голямата изненада безспорно ще е влизането на Милен Керемедчиев - за първи път политик прекрачва прага на имението в играта за предатели. Бившият зам.-министър на икономиката в кабинета на Симеон Сакскобургготски и по-късно на външните работи ще мери стратегии със спортисти, актьори и инфлуенсъри в резиденция "Евксиноград", където този път се снима форматът.

Виктория Капитонова засега спира с тв форматите, кадър: Личен архив

Сред участниците се очаква да видим още Наум Шопов и чаровната му половинка Теа Минкова, волейболните близнаци Валентин и Георги Братоеви, сноубордистката Сани Жекова, Мис България 2013 Нанси Карабойчева, инфлуенсърът Емил Конрад, Ваня Щерева, гласовитите Поли Генова и Мила Михова и актьора Емил Марков.

Емил Марков Снимка: Пламен КОДРОВ

Нанси Карабойчева, снимка: Личен архив

Сани Жекова, снимка: Личен архив

Бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев Кадър: Би Ти Ви

Любопитно е обаче не само кой влиза в шоуто, а и кое популярно лице е отказало участие. Оказва се, че победителката от първия сезон на "Ергенът" Виктория Капитонова е получила покана за "Трейтърс", но я е отхвърлила. Освен от романтичното предаване, където Вики спечели сърцето на Виктор Стоянов, зрителите помнят устатата рускиня и от "Мастършеф" и уебриалитито "Къщата на инфлуенсърите". Хубавицата признава в разговор с близката си дружка и ергенка Дениз Хайрула, че просто не търси популярност.

Емил Конрад, снимка: Личен архив

"Вече не искам тази известност, към която преди време се стремих", споделя Вики.

"Трейтърс" е едно от малкото предавания, в които се виждам, но и там отказах да вляза", казва красавицата и добавя: "В момента търся някакво друго занимание, което по същия начин да ме пали, както ме палеше телевизията и участията в най-различни формати, но вече не чувствам това като мое. Искам нова роля за себе си."

Страх от нова вълна хейт и липса на доверие в телевизионния монтаж също са сред причините за отказа на рускинята.

"Вече не вярвам на продукциите и на монтажа, страх ме е хората пак да ме видят в негативна светлина", откровена е Капитонова. Брюнетката дори поставила условие на продукцията - ако влезе, иска да бъде предател.

"Със сигурност се виждам като предател", казва Вики, но в крайна сметка избира спокойствието пред телевизионния адреналин.

Това не е първият отказ на популярна дама за участие в "Трейтърс". Миналата година и журналистката Миглена Ангелова не влезе в шоуто заради натоварения снимачен график и жегите.

Тогава дебютният сезон на "Traitors: Игра на предатели" завърши с шокиращ обрат, след като предателят Даниел Бачорски се "самоуби" на последната кръгла маса и пожертва играта си. Така до финала стигнаха само праведните - Глория Петканова, Ева Веселинова, Георги Коджабашев и Дани Петканов, които триумфираха в първото издание. Въпросът сега е - ще се появи ли нов гений, способен да надхитри всички в играта?