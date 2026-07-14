Разточителни сватби: Политици и звезди вдигат летвата на лукса

Когато в България има сватба, тя трябва да се помни дълго. А когато политик или фолкзвезда жени детето си, цялата държава научава за това.

Само преди дни демонстративно разточителна сватба с близо 1300 гости вдигна на крак Видин и предизвика полицейска проверка. Тържеството продължило цяла нощ в двора на училище в ромския квартал „Нов път“, след като за него било издадено специално разрешение. И как иначе, след като организатор е местен общински съветник от ДПС – баща на младоженеца.

По данни на полицията на сватбата са присъствали между 1200 и 1300 души, а за доброто настроение са се грижили оркестри и изпълнители от България, Румъния и Сърбия.

След шумния купон директорът на ОДМВР – Видин разпорежда пълна проверка. Освен законността на издаденото разрешение, органите проверяват и произхода на средствата, с които е финансирано пищното тържество.

Разточителните и демонстративно богати празненства не са чужди на представители на ДПС. Такъв пример дава още почетният лидер на партията Ахмед Доган, чиято сватба и до днес се помни с лукса и разкоша си, сравнявани с тържествата на арабски шейхове.

Подобни пищни сватби не липсват и сред звездите на попфолка.

През 2024 г. ромската перла Роксана превърна сватбата си с любимия Мариан в истинско луксозно събитие. За трети път певицата мина под венчилото, а празненството се проведе в заведението на нейната колежка Дебора. Сред поканените бяха около 200 специално подбрани гости.

Още през 2017 г. Фики Стораро и избраницата му Гюлджан си казаха „Да“ на една от най-коментираните сватби у нас. Тържеството премина по всички традиции – с взимане на булката, духова музика, народни танци, разчупване на пита и хвърляне на булчинския букет. Гюлджан впечатли с пищна дизайнерска рокля, а според различни информации фамилия Стораро е похарчила близо 1 милион лева за празненството, на което присъстваха над 680 гости.

Незабравима остава и сватбата на Софи Маринова и Гринго през 2019 г. Двамата се венчаха пред стотици гости в бална зала в София. Младоженецът пристигна с духов оркестър, след което по традиция взе булката. Последва фотосесия край дворец „Врана“, а Софи блестеше с приказна рокля с четириметров воал, обсипан с хиляди кристали. Кумове бяха Преслава и съпругът ѝ Павел, а сред гостите беше почти целият музикален елит.

Истинска гръцка приказка си спретна и попфолк певицата Мария. През август 2025 г. тя се врече във вярност на бизнесмена Теодор Петков на романтична церемония на остров Корфу, след като месец по-рано двамата сключиха граждански брак в София. Сред бели цветя, романтични клетви и спиращи дъха гледки край Йонийско море те отпразнуваха любовта си в компанията на най-близките си хора.

През същата година под венчилото мина и топ инфлуенсърката Антоанет Пепе. Тя се омъжи за Иво Карамански-младши на стилна церемония в сърцето на Балкана. Сватбата впечатли с елегантна украса в бордо, две впечатляващи торти – в бяло и червено, и изпълнения на живо, които превърнаха празника в едно от най-коментираните светски събития на годината.