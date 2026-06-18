Ричи Тъпото брани пияната княгиня: Калина дава хубав пример (ВИДЕО)

Дъщерята на Симеон Сакскобургготски пази семейните ценности и дава хубав пример, смята бившият й фитнес инструктор

Сред малкото популярни личности, които открито защитиха княгиня Калина след участието й миналата събота в Шествието за семейството, се оказа бившият й треньор Ричард Величков, по-известен в светските среди като Ричи Тъпото. Фитнес инструкторът, който години наред работеше с княгинята и съпруга й Китин Муньос, не скри възмущението си от вълната от критики, заляла социалните мрежи след появата на дъщерята на цар Симеон II на събитието.

Калина бе облечена в цветовете на българския трибагреник - бяло, зелено и червено, а преди началото на шествието двамата с Китин присъстваха на вечерня и молебен за семейството, отслужени от патриарх Даниил в столичния храм "Света Неделя".

Паралелно с проявата в центъра на столицата се проведе и традиционният "София Прайд", подкрепен от редица популярни личности, на който пяха победителката от "Евровизия" Дара и щерката на Ваня Щерева Мила Роберт.

Участието на Калина в шествието предизвика буря от мнения срещу нея. Точно критиките към царската наследница отприщват и острата реакция на Ричард Величков. Още повече, че царската щерка изглеждаше видимо неадекватна. Според мнозина - пияна.

"Какво лошо има да защити позиция за християнското семейство? Защо хората нападат княгинята, вместо да се зарадват, че е имала смелост да излезе с хората като обикновен и нормален човек, а никоя друга обществена личност не го направи", пита той.

Според брокера на недвижими имоти дъщерята на царя заслужава подкрепа, а не присмех.

"Калина дава хубав пример, защо не я подкрепим, не искаме ли християнско семейство? Не искаме ли нормалност, не искаме ли морал?", недоумява Ричард.

Бившият участник в "Биг Брадър" смята, че обществото е станало прекалено склонно да осъжда хората заради убежденията им.

"Няма как нормалността да е нещо ново, тя е от хилядолетия и благодарение на нормалността ние сме тук, имаме ценности и семейства", категоричен е бившият фитнес инструктор.

Уважението на Ричард към княгинята и съпруга й е огромно: "Калина и Китин са хора, които много уважавам - да имаш всичко като връзки и възможности и да си смирен и скромен. Опитвам се да вземам пример от тях", сподели Ричи през януари пред "България Днес".

По онова време Величков все още работеше като фитнес инструктор и дори планираше да продължи тренировките с княгинята.

"С княгиня Калина ще продължим да поддържаме перфектната й форма и през тази година", уверяваше симпатягата.

Няколко месеца по-късно Ричард изненадващо обяви, че се оттегля от фитнес индустрията и се насочва към бизнеса с недвижими имоти. Причината бе желанието му да има повече време за личен живот и семейство.

"Вече искам и деца - мечтая за три. За да стане това, трябва да имам време - да помагам на жена си, да прекарвам време със семейството си", призна той пред нашия екип.

Затова днес темата за семейството е толкова важна за него.

"Браво на княгинята! Стига сме съдили хората, нека се радваме на смелите хора и ги подкрепим! Не е важен трендът, а моралът!", завършва Ричард Величков.

Междувременно стана ясно и кой е поканил княгинята на събитието - това е Тася Тасова, която се представя като неин личен пиар. Тя пое отговорност за присъствието на Калина и семействотой на шествието и обясни, че лично е отправила поканата, защото смята каузата за българското семейство за изключително значима. Тасова защити царската наследница и подчерта, че по време на проявата княгинята е била "много щастлива", а твърденията за неадекватно поведение са напълно неверни.