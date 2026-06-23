Санта Китана едва не претрепа гаджето си!

Участничката от любовното риалити „Ергенът 5“ Санта Китана отново пропя и възпя бивше гадже, с когото са имали бурна любов.

Двамата са имали толкова приключения, че при едно от тях едва не му е докарала травма във фитнес залата.

„Един ден отидох да тренирам и го засякох в залата и не знам как можа да ми дойде гениалната идея да го изплаша, докато тича? Щеше да се убие на пътеката, изхвърчаха му слушалките, той се стресна и всички хора се обърнаха да ни гледат“, разказва пред „България Днес“ със смях Санта за неочакваната й среща във фитнеса с мъжа, когото определя като една от най-големите си любови.

Именно на този мъж певицата посвещава новата си песен, с която се завръща към музиката след дълга пауза.

„Песента е посветена на него, защото той е първият мъж в живота ми, към когото съм имала страст, която води до лудост. Такава, която не може да се контролира“, признава участничката от „Ергенът 5“.

Двамата се запознават, след като той я открива в социалните мрежи. За разлика от останалите мъже, които я търсели тогава, бил изключително сдържан и скромен, именно това привлича вниманието на темпераментната изпълнителка.

„Той беше моята опозиция и една голяма въпросителна за мен. Аз съм бунтар по природа, а мъже като него трябва да пазят положение заради статуса на семейството си“, споделя Санта.

Отношенията им продължават близо четири години, но разликите между тях са огромни. Певицата признава, че често е опитвала да го извади от зоната му на комфорт, но без успех:

„Правила съм безкрайни провокации към него и всяка една удряше на камък“.

Въпреки трудностите именно този мъж й дава един от най-ценните житейски уроци.

„Благодарение на него се научих да уважавам личното пространство на хората. Много му чупих границите. Бях такава магаре. Още ми е на сърце, но сме оставили дълъг мост между нас. Ще видим дали ще е завинаги“, признава самокритично Санта.