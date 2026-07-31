Захвърли очилата в Босфора завинаги: Оперираха успешно ергена Стоян

След интервенция в Турция героят от любовното риалити окончателно се разделя с очилата и лещите.

Пред "България Днес" звездата от последния сезон на "Ергенът" признава, че възстановяването се оказало много по-леко, отколкото си представял. Само часове след лазерната корекция на очите Стоян Димов вече танцува в дискотеката.

"Преди операцията четох какви ли не неща в интернет - че не можеш да гледаш телефон, че трябва да стоиш на тъмно. Оказа се, че това изобщо не е така", разказва пловдивчанинът.

Още щом излиза от операционната, Стоян пита лекарите дали може да използва телефона си.

"Казаха ми: "Ако не ти пречи, можеш". Излязох, взех си телефона и веднага качих публикация в социалните мрежи. Всички пациенти и лекари ме помислиха за луд. Аз обяснявах как е минала операцията, а те ме гледаха като теле в железница", смее се Димов.

По думите му най-хубавото е, че решението е дошло напълно неочаквано. "Всичко стана за един ден. Бях отишъл до оптиката, за да си купя диоптрични лещи, и там жената ме посъветва да си направя операция. Първоначално си казах, че няма шанс да се подложа на това, но все пак нещо ме накара да се обадя на клиниката. И така се разбрахме и ми дадоха дати. Някак си си казах, че щом всичко се случва толкова лесно, явно така е трябвало да стане", разказва моделът.

Самата процедура продължава едва седем минути за двете очи и се оказва напълно безболезнена.

Димов влиза спокоен в операционната, а до него е приятелят му Христо Нечев

"Нищо не усещаш. Цялото нещо трае седем минути. Кое да е страшното?", категоричен е Стоян.

Най-голямата изненада идва след това.

"Вечерта вече бяхме на дискотека. На следващия ден от клиниката ни заведоха на разходка. Сестрата, която ме преглеждаше, ни беше и екскурзовод. Направиха всичко като едно страхотно преживяване", разказва ергенът.

След успешната операция Стоян захвърля очилата си в Босфора

Разходката с корабче по Босфора се превръща в символичен финал на цялото преживяване. Стоян сваля очилата си и без много да му мисли, ги запраща във водата. Така слага край на дългогодишната си битка с диоптрите и посреща новия си живот с думите: "Вече виждам перфектно".

"Най-големият ми проблем беше, че не можех просто да си купя хубави слънчеви очила. Сега това е минало. Даже занесох старите си рамки, за да им сложат обикновени стъкла и пак да си ги нося, когато ми се иска", казва Димов.

Според Стоян най-голямата грешка е човек да се плаши от историите, които чете онлайн.

"Аз също имах притеснения, но истината е, че всичко мина толкова бързо и леко, че ако трябваше, пак бих го направил."

Междувременно Стоян Димов ще се появи и в новото онлайн риалити "Бърлогата", което ще се излъчва в интернет.

Форматът се определя като социално-стратегическа игра, в която участниците разчитат на тактика, психика и умението си да оцеляват в постоянно променяща се среда. "Беше много яко. Събрахме се страхотни хора и имаше доста неочаквани моменти. Повече засега няма как да кажа, но мисля, че на хората ще им е интересно", усмихва се пловдивчанинът.