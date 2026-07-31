Тайната дизайнерка на Дара се завръща от Лондон

Зад една от най-впечатляващите визии на родната гордост Дара стои българска дизайнерка, чието име досега оставаше в сянка. „България Днес“ разкри, че Пенето Петрова е автор на черната лакирана рокля с внушителните подплънки на раменете, с която изпълнителката се появи на първото по рода си AI модно ревю в България през миналото лято.

На футуристичното събитие дефилираха още Алекс Богданска и Наум Шопов, а зрителите видяха изумителни триметрови холограми и над 60 дамски и мъжки модела.

Зад нестандартния тоалет на победителката от „Евровизия“ стои жена с

необикновена история

След близо две десетилетия живот и работа в Лондон Пенето Петрова окончателно се завръща в България. През годините е създавала облекла за известни личности, работила е с клиенти от Близкия изток, сред които и дами от кралски фамилии, а днес признава, че най-голямата и мечта вече не е славата, а да помага на деца.

„Екипът на Дара ме намери съвсем случайно. Казаха ми каква е идеята, а аз направих роклята малко по-различна от първоначалния замисъл. Получи се“, разказва пред „България Днес“ талантливата дизайнерка.

„Дара е уникално същество. След това я опознах като човек. Много естествено момиче е – не е само певец, тя е творец“, споделя Петрова за гласовитата варненка.

Двете обсъждали съвместни идеи за колекция бански, но проектът останал на пауза, защото по онова време дизайнерката още не знаела дали окончателно ще остане в България.

„Сега вече имам собствена модна къща, стъпила съм на краката си и мисля, че е време отново да я потърся“, признава Пенето с усмивка.

След близо 20 години във Великобритания, където изгражда успешна кариера, Петрова решава да остави всичко зад гърба си и да се прибере у дома.

„Получаваш всичко материално от живота, но идва момент, в който осъзнаваш, че каквото и да направиш за един чужденец, той никога няма да го оцени така, както родните ти. Исках да създам нещо, което излиза от моите ръце, с моето име и с моята енергия“, категорична е лъчезарната дама пред нашия екип.

Един от най-вълнуващите спомени от живота на Пенето е срещата с покойната британска кралица Елизабет II. Чаровната брюнетка разказва, че нарушила кралския протокол, защото не успяла да скрие гордостта си, че е българка.

„Кралицата ме попита откъде съм. Забравих всички правила и просто казах: „От България!“. Погледнах я в очите, въпреки че трябваше да гледам надолу. След това си отнесох глобата за нарушаване на етикета, но за мен това нямаше никакво значение. Бях изпълнила мисията си – кралицата разбра, че съм българка“, разказва с гордост тоалетното гуру.

Дизайнерката пази и още един безценен спомен от този ден.

„Кралицата ме целуна. Това никога няма да го забравя. Дори си татуирах знака от целувката, за да си спомням вечно тази среща“, споделя Петрова.

Днес майсторката на облеклата признава, че нито срещите с кралски особи, нито работата за известни личности я вълнуват толкова, колкото новата й кауза. Пенето създава инициатива, чрез която ще изработва сценични костюми за деца в неравностойно положение. Идеята е известни личности да даряват свои дрехи, които тя да преобразява в уникални сценични тоалети за талантливи деца, които нямат възможност сами да си ги позволят.

Първата родна звезда, която ще представи новата колекция на Пенето след завръщането й в България, е Петя Буюклиева.

„За мен тя е жената на всички времена – дава живот на всичко, което облече. Искам Петя да благослови новото ми начало“, завършва дизайнерката.