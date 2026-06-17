ШОК! На 82 години Латинка Петрова влезе в новия чалга клип на Галена и разкри нещо неочаквано за певицата https://hotarena.net/laifstail/shok-na-82-godini-latinka-petrova-vleze-v-noviya-chalga-klip-na-galena-i-razkri-neshto-neochakvano-za-pevicata HotArena.net

Комедийната актриса с несломим дух - Латинка Петрова, изгрява в нов чалга клип! На 82 години театралната прима взе участие във видео на фолкдивата Галена към песента й „Пълен цирк“.

„Влизам в образа на продавачка на билети“, призна пред „България Днес“ артистката за нестандартната си роля.

Парчето заснемат в Града под тепетата - Пловдив, с помощта на екип от близо 100 човека. За тях Латинка е категорична, че са „готини хора, които изпипват продукта докрай“. Най-ярко обаче се откроява жената, стояща зад целия проект - Галена.

„Чудесна, нормална, земна, приятна, хубава и абсолютно нормална! Въобще не се звездее и превзема, даже докато снимахме, хвана метлата и почисти наоколо“, споделя впечатленията си за певицата Петрова.

Но „Пълен цирк“ не е дебют за комедиантката в лекия жанр. Още през 2010 година тя изгрява в кадри от турбохита на Емилия, Малина и Галена „Аларма“, който гърми в дискотеките и до днес.

„Условието ми беше да няма порно“, било изискването, което поставила, за да участва актрисата.

Преди 12 години звездата от малките екрани се снима и в песента „Между нас“ на Галин, Ани Хоанг и Кристиана. В парчето тримата изпълнители недвусмислено намекват, че искат да правят тройка. Латинка играе бабата на девойките, опитваща се да спре разврата, като прикотка Галин за себе си. Всичко, разбира се, е в кръга на хумора, който е запазената марка на Петрова.

През 2023 г. артистката участва и във видео на фолкаджийката Татяна към песента „Чалга коалиция“. В него тя отново е в образа на възрастна жена, която се разцепва от танци в компанията на група млади момичета.

В хода на времето Латинка е имала роли и в още такива продукции. Доста хора гледат с лошо око на тези й изяви, но на нея грам не й пука - щом се кефи на макс.

„Уважавам попфолка! Това е работа като всяка друга и за мен няма проблем“, непреклонна е фаворитката на поколения българи.