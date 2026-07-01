ШОК! Новите чалгаджийки пратиха Преслава в историята – легендарният й рекорд падна!

Чалгаджийки от новото поколение пратиха в историята рекорда на Преслава!

Дълги години добричлийката се славеше като най-желаната изпълнителка по чалготеките и успяваше да прави по 25 участия на месец, т.е. почти не почиваше през най-урожайните години от кариерата си.

Постижението й вероятно ще бъде подобрено още този месец, и то не от една, а от цели две фолкпевици. Селина, която стана известна с провокативното си поведение на сцена и пеенето по долни гащи и сутиен, има цели 31 участия през юли. Справка на „България Днес“ в професионалната й програма показва, че певицата ще има само два почивни дни, но за сметка на това има планирани още толкова с по две участия. Селина няма да пее само по морето, а я очакват дълги пътувания до София или градове в Родопите като Велинград и Кърджали.

Здраво ще се труди и Симона, която участва в последния сезон на „Като две капки вода“ и остави отлични впечатления с изявите си. Нейните участия за юли са заковани на бройката от 28, като изявите й на сцена са предимно по морето, но ще трябва да отскача няколко пъти и да хваща микрофона в София, Русе и Пловдив.

Богатата програма от участия е доходоносна за изпълнителките, но крие риск за здравето им, като наскоро колежката им Лидия обяви, че има нужда от по-продължителна почивка.

Преди години за проблема заговори и майката на Преслава, която беше притеснена за дъщеря си. „Много бързо постигна това да се издържа сама, още на 15 години си изкарваше парите. И сега много работи. Знам, че понякога актуалните певици имат и по две участия на ден. Дано да ме послуша, като й говоря, че има няма брак и мъж до себе си, не трябва да остава сама. Поне едно дете да роди“, заяви преди време родителката Янка Тончева, която сега е щастлива, че Преслава е майка на момиченцето Паола.