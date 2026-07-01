Ще паднете! Вижте какво означава името на внучката на Гала – Джина https://hotarena.net/laifstail/shte-padnete-vizhte-kakvo-oznachava-imeto-na-vnuchkata-na-gala-dzhina HotArena.net

Щастливо събитие озари семейството на водещата на „На кафе“ Гала. Дъщеря ѝ Мари Константин посрещна на бял свят второто си дете – момиченце, което ще носи името Джина Константин Маринова.

В превод от латински Джина означава „кралица“. Самата Мари сподели вълнуващата новина в ранните часове на деня чрез трогателна публикация в социалните мрежи. Дъщерята на Гала публикува снимка, на която нежното краче на новородената Джина е грижливо положено в ръката ѝ. Към кадъра тя добави само кратък, но изпълнен със смисъл надпис: „Джина Константин Маринова“.

Бебето се появи на бял свят на 28 юни. Според запознати то тежи 2800 грама и е с ръст 48 см. Други близки до семейството пък твърдят, че е с перфектни показатели – тегло 3200 грама и ръст 51 см.

За семейството в момента най-важното е, че майката и новороденото се чувстват прекрасно, а изписването от болницата се очаква съвсем скоро.

С появата на Джина популярната телевизионна водеща Гала вече с радост носи титлата баба за втори път. Мари и съпругът ѝ вече са родители и на малката Лора, която се роди в началото на есента на 2024 година.