Щерките на кмета Терзиев плащат по 300 евро за нощувка! Ива и Ема живеят в топ ЛУКС

Дъщерите на столичния кмет Васил Терзиев – Ива и Ема, демонстрират завиден стандарт по време на лятната си ваканция в Свети Влас, разказват очевидци. Двете млади дами са отседнали заедно със свои приятелки в един от най-луксозните петзвездни комплекси в курорта. Където нощувките започват от около 300 евро. Освен че се наслаждават на ол инклузив обслужване, сестрите не пропускат да се потопят и в нощния живот на морския град.

Свети Влас е един от най-скъпите родни курорти, които отдават не се по джоба на нашенци, и там почиват главно чужденци. Според тазгодишни летовници там е по-скъпо, отколкото в известни испански курорти.

Според свидетели всяка вечер компанията посещава едни от най-елитните заведения по яхтеното пристанище, където сметките спокойно достигат четирицифрени суми. Момичетата не пестели средства нито за храна, нито за коктейли, а атмосферата около тях неизменно привличала вниманието на останалите гости.

Впечатление правели и тоалетите на двете сестри. Ива и Ема залагали изцяло на маркови дрехи, дизайнерски чанти и скъпи аксесоари. Най-коментиран се оказал часовникът на по-голямата сестра Ива. Хора, които са я засекли в курорта, твърдят, че на китката й блести Rolex, чиято стойност според познавачи е няколко хиляди евро.

Ива е на 18 години, а по-малката Ема е с няколко години по-млада и още е ученичка в Американския колеж в София. Макар баща им да избягва да показва децата си публично, двете вече неведнъж са попадали в светлината на прожекторите покрай впечатляващите си пътешествия и луксозния начин на живот. Снимките, които Ива споделя пред ограничен кръг последователи в социалните мрежи, често показват екзотични дестинации, скъпи хотели и преживявания, за които мнозина могат само да мечтаят.

Освен че живее в лукс, тя е и много добре образована. Завършила е престижния Американски колеж в София с профил предприемачество, финанси и икономика. През 2024 г. е преминала и през специализирана лятна сесия по астрофизика в Станфордския университет в САЩ.

Само преди няколко месеца Ива привлече вниманието с експедицията си до базовия лагер на Еверест. Тогава 18-годишната наследница на кмета премина трекинг до 5364 метра в Хималаите заедно с група български ентусиасти, водена от алпинистката Силвия Аздреева. Приключението й беше широко отразено, а самата Ива сподели кадри от Непал, които предизвикаха множество коментари.

Сега обаче вместо с алпийски преходи голямата дъщеря на Васил Терзиев впечатлява с далеч по-светски развлечения. По думите на очевидци тя и сестра й демонстрират в Свети Влас начин на живот, достоен за наследници на милионери.

Това не е изненада – приближени до семейството твърдят, че Васил Терзиев обожава двете си щерки и никога не е пестил средства за тях.