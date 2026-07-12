Слаба, но плешива! Косата на Мария Илиева окапа от Оземпик (Снимки)

Откакто отслабна рязко, поп звездата Мария Илиева не спира да се хвали с новото си тяло. Брюнетката не може да се нарадва, че тежи под 50 кила и постоянно демонстрира слабите си крака и талия. Мария вече е останала почти без коса. За участия поп дивата използва екстеншъни и дълга конска опашка.

Специалистите отбелязват, че при някои хора, които отслабват бързо - независимо дали чрез диета, медикаменти или след хирургична интервенция - може да се наблюдава временно засилено окапване на косата. Това състояние е известно като телогенен ефлувиум и обикновено се свързва с физиологичния стрес върху организма и рязката загуба на тегло, но отделно един от страничните ефекти на инжекциите за отслабване е оредяване на темето.

Мария Илиева призна, че е свалила 40 килограма с „дисциплина”, „режим” и „спорт”, но после допълни, че и доктор й е помогнал. Едва ли остана човек, който да се съмнява как се е вталила поп дивата, която не е била толкова слаба дори в началото на кариерата си. Лицето й същи има типичния „оземпик вид”.

През последните години медикаментите за отслабване придобиха огромна популярност, тъй като помагат на много хора да намалят телесното си тегло и да подобрят здравословното си състояние. Въпреки доказаните им ползи при пациенти със затлъстяване или наднормено тегло, специалистите предупреждават, че те не са лишени от странични ефекти и трябва да се използват единствено под лекарски контрол. Най-често пациентите съобщават за гадене, повръщане, диария, запек, подуване на корема и намален апетит. Тези симптоми обикновено се появяват в началото на лечението или при увеличаване на дозата и при много хора отслабват с времето. Освен стомашно-чревните оплаквания, при част от пациентите се наблюдава и временно засилено окапване на косата. Според специалистите това невинаги е пряк ефект от самия медикамент. По-често причината е бързата загуба на тегло, която поставя организма под физиологичен стрес и може да доведе до състоянието телогенен ефлувиум. При него по-голям брой космени фоликули преминават във фаза на покой, което води до по-осезаем косопад няколко месеца след отслабването.

Лекарите обръщат внимание, че недостигът на белтъчини, желязо, цинк, витамин D и витамини от група B също може да допринесе за косопад по време на драстично намаляване на теглото. Именно затова хранителният режим остава от ключово значение дори при прием на медикаменти.

Специалистите са категорични, че медикаментите за отслабване не са „вълшебно решение“. Най-добри резултати се постигат, когато лечението е съчетано с балансирано хранене, редовна физическа активност и проследяване от лекар. Така рискът от нежелани реакции намалява, а постигнатите резултати се запазват по-дълго.

Всеки организъм реагира различно на лечението. Затова изборът на медикамент и проследяването на състоянието трябва да бъдат индивидуални, а при поява на необичайни симптоми пациентът трябва своевременно да потърси медицинска помощ.