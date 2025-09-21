СЛЕД ОПЕРАЦИИТЕ: Оборотната Емили се е обезобразила като булката от „Франкенщайн” (СНИМКИ)

Последни
Оборотната участничка в най-скандалното риалити в историята на Би Ти Ви „Ергенът: Любов в рая” – Емили Шишкова, е била хубаво момиче, преди да легне под скалпела, за да се „разкрасява” допълнително. Това показват нейни снимки преди злополучните „корекции”, които си е направила. „Уикенд” публикува част от тях, включително с бившата й най-добра приятелка Стела, която навремето ергенката пребила с метален прът.

 

Ако 25-годишната Александра от „Игри на волята” по Нова телевизия си дава 10 от 10 точки за красота, благодарение на пластичната хирургия, то Емили от „Ергенът” по Би Ти Ви може би си дава поне 11. Но има ли основание за това? Сравнение със стари снимки от тийнейджърските й години показват, че задължително трябва да смени пластичния хирург, при когото ходи. Който и да е той, я е превърнал от хубаво момиче в недодялана сестра на булката на чудовището на Франкенщайн – като че ли съшита надве-натри от остатъци, които са му били подръка.

Самата Емили признава във визитката си за „Ергенът”, че по лицето й не е останало почти нищо естествено, по тялото също има доста корекции (очевиден е силиконът в гърдите), сменила е зъбите си, а косата била „купешка”. Из социалните мрежи вече се разпространяват нейни снимки преди намесите на специалисти по разкрасяване. „Защо се правят на чучела тези момичета?”, недоумяват хора, които са ги видели.

Промяната в Емили започва, когато решава да стане Мис. Проверка на „Уикенд” показа, че като тийнейджърка е кандидатствала за титлата на най-красиво момиче в Стара Загора. Родното село на Шишкова – Кравино – се намира в област Стара Загора, което й дава право да участва в конкурса. Тогава тя боядисва косата си на странни руси, червени и ръждиви кичури и слага изкуствени мигли, вероятно за да изглежда по-красива. Но не взима короната. Голямата драма най-вероятно е, че тогавашната й най-добра приятелка – Стела Колева, става Мис Стара Загора. Нищо чудно това да е станало причина от приятелки двете момичета да се превърнат в заклети врагини до гроб.

„Уикенд” вече припомни историята на нападението на 17-годишната Шишкова над Стела. Тя я пребива с метален прът, скубе я и публикува в социалните мрежи кичура коса и пръта, за да похвали. От затвора я спасява само това, че все още е била непълнолетна. Днес обаче побойничката, както стана ясно от „Ергенът”, учи право и се гласи да става прокурор.

След побоя над Стела тя пристъпва към поетапна пълна подмята на лицето си. Днес вече по него няма и следа от някогашното миловидно момиче. Колко пари е дала за тази промяна, не е известно, но най-вероятно всеки ще потвърди, че са отишли на вятъра.

ВДИГНА СИ ТАРИФАТА

Емили Шишкова гордо се снима с последния брой на в. „Уикенд” и благодари за публикацията, че иска по 500 лева за секс. 27-годишната брюнетка от село Кравино с усмивка заяви, че вестникът я е направил още по-популярна и да продължаваме да пишем за нея. Явно брюнетката вече е вдигнала тарифата, защото в момента е сред най-обсъжданите родни жени. Е, не е коментирана с добро, но важното е да е на хората в устите. Брюнетката казва, че иска да е популярна, защото е модерно и мечтае за любов като тази между Кари и Тузаря в хитовия сериал „Сексът и градът”. Иска още да стане богата, за да си купува маркови чанти в различни цветове.

В сряда вечер участник анонимно пожела да разбере с колко мъже са спали жените. Любопитството му провокира бърза реакция в някои от тях и вбеси други. „Направо ще отговоря - с двама“, обяви студентката по право Емили, а актьорът Петър уточни, че питащият не се интересува само от бройката за деня. Някой вярва ли, че брюнетката е спала само с двама мъже? Това звучи като виц, особено след като видяхме колко бързо сама се предложи на Красимир.

