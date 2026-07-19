Стоичков чака €1,5 млн. от шоуто в „Арена”-та

1,5 милиона евро се чакат от предстоящото биографично шоу на Христо Стоичков в най-голямата зала у нас – софийската „Арена”, научи „Уикенд”. Билетите са в продажба от миналия понеделник, а цените им са много амбициозни – тръгват от 40,60 евро, а най-хубавите места са тройно по-скъпи – по 120,60 евро. Организаторите обаче намекват, че специално за шоуто може да дойде бразилската футболна легенда Роналдо.

Цените за шоуто на Христо Стоичков не могат да се мерят с концертите на Лили Иванова, която тази година ще пее на площад „Св. Александър Невски” в София срещу билети от 50 до 180 евро, но пък слагат в малкия си джоб световните звезди „Юрая Хийп”. Музикантите излизат в софийската Арена на 6 ноември с билети между 35 и 85 евро, докато вечерта на родната футболна легенда е значително по-скъпа. Интересен от подходът на организаторите сумите за място да не са кръгли, а да добавят по 60 цента към съответните цифри: 40.60; 60.60; 70.60; 90.60; 105.60 и 120.60 евро според сектора и реда на седалката. Най-много са най-скъпите – плътно около терена, на който ще се проведе събитието. От тях се чакат близо 360 хиляди евро приходи. Най-малката сума ще дойде от билетите с цени по 60.60 и 70.60 евро – по около 31-32 хиляди от всяка категория, а най-евтините билети са съвсем малко – количеството им е символично и няма как да повлияе съществено на общите приходи от събитието. Като теглиш чертата, излиза, че шоуто би трябвало да донесе 1,5 милиона евро на организаторите си.

Въпросните средства няма да влязат директно в джоба на главния герой на вечерта – Христо Стоичков, защото разходите по подобен проект са много големи. Организаторите подчертават, че става въпрос за авторски мултимедиен спектакъл, в който ще оживеят спомените за футболната легенда, а такива неща обикновено са скъпи. Ще се ползват високи технологии, ангажирани са много хора, на които ще се плащат хонорари, звезди ще разказват спомени с Камата, ще има специална музикална среда, светлинни ефекти, сценично изкуство – с една дума: зрелище. Част от разходите ще бъдат покрити от спонсори, но останалата част ще трябва да се покрие именно с приходите от билетите.

Организаторите обещаха, че за шоуто, което е планирано за 8 октомври, „в София ще пристигне една от най-големите легенди на световния футбол”. Името засега не се съобщава, но се уточнява, че това е човек, близък до Стоичков от години. „Именно той ще разкаже от първо лице какво свързва двамата повече от три десетилетия – от славните години на футбола през 90-те до днес, когато рамо до рамо коментират и гледат двубоите от Световното първенство в САЩ”, се казва в официалното съобщение. На това описание отговаря бразилската футболна легенда Роналдо (не Кристиано Роналдо), с когото Стоичков е играл в Барселона, а днес двамата често се засичат по мачове, които коментират рамо до рамо за различни медии. Преди дни Камата показа снимка с Роналдо и от актуалното световно. С тях беше и друг голям футболист от същото поколение – либериецът Джордж Уеа, който допреди две години бе и президент на страната си.

Дали наистина Роналдо ще дойде у нас, за да разказва спомени със Стоичков, все още не е сигурно, но всички „сламки” на организаторите водят в тази посока. Въпреки големите си амбиции, засега те не са ангажирали цялата зала. Пуснали са в продажба единствено местата на трибуните, които са сравнително близо до терена. Балконите не са резервирани и там не е предвидено да има зрители. Ако обаче интересът към събитието е много голям и местата се изкупят бързо, вероятно ще пуснат и допълнителни именно на балконите. Там могат да се настанят още около 3500 души, чиито билети ще са на намалени цени, тъй като видимостта не е добра.

Звездният бенефис на Стоичков преди 10 години напълни стадион „Масил Левски” и в него участие взеха звезди като Паоло Малдини, Луиш Фиго, Роберто Баджо, Жан-Пиер Папен и много други световни футболни легенди.