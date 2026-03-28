Стоичков вози Ицо Янев в китайски пикап за 40 хиляди евро

Нов автомобил подкара футболната икона Христо Стоичков.

Той бе забелязан да шофира огромен пикал из софийските улици. Камата обича да се глези със скъпи возила, но този път заложи на марка от не чак толкова висок стандарт. „България Днес“ го засече да управлява автомобил на китайската марка Great Wall от модела Роеr.

Интересното е, че Стоичков влезе в ролята на шофьор на треньора на ЦСКА Христо Янев, който се возеше на пасажерското място отпред вдясно. Вероятно двамата са обсъдили и най-наболелите проблеми при ,“червените“ и битките до края сезона в първенството и турнира за Купата на България. Целта пред момчетата на Янев е класиране за европейските клубни турнири.

Оказва се, че новата ма шина на Стоичков съчетава офроуд възможности с високо ниво на оборудвай и комфорт. За легендата се знае, че е точен не само с левия си крак на терена, но и с мерника на своята пушка. Като доказан ловец Стоичков често посещава любимото си ловно стопанство над Етрополе и им нужда от високопроходим автомобил. Освен това пикапът му може да пренася товар до около 1 тон и има капацитет на теглене до 3.5 тона. В зависимост от варианта на возилото цената му може да варира приблизително около 35-40 хиляди евро.

Съвсем наскоро легендата на българския футбол Христо Стоичков отново прикова вниманието, но зад волана на впечатляващ ретро автомобил. Камата тогава подкара класически „Форд Ф-1“, преобразен в модерен хот-род със снижен силует, лъскав червен цвят и изчистени хромирани детайли. В публикацията си носителят на „Златната топка“ за 1994 година написа: „Стара душа. Ново отношение. Когато класиката срещне характера“. В краткото видео Стоичков демонстрира увереност и стил, докато управлява емблематичното возило, съчетаващо духа на 50-те години с модерна визия и мощно присъствие на пътя.