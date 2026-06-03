Сватба като от приказките: Ергенът Алек каза „Да“ пред президента Йотова

Един от най-коментираните участници в „Ергенът“ определено остава ергенът-беглец. Алек Младенов от сезон 3 на романтичното риалити и половинката му Царина Рускова вече са официално семейство. Влюбените са сключили брак пред най-близките си хора, а запознати вече коментират, че на церемонията е присъствала дори и вицепрезидентът Илияна Йотова. Тържеството се е състояло в модерните напоследък шатри, а младоженците са били в отлично настроение през целия ден, пише "Галерия".

За най-важния ден Царина е избрала дълга бяла рокля с корсет и небрежно оформена прическа – свободно падаща коса, леко прибрана назад. Алек е заложил на бял костюм на райета, допълнен от риза в прасковен цвят и черни обувки.

Месеци преди да се венчаят влюбените станаха родители, но се оказа, че връзка, или по-точно симпатии между двамата, е имало още преди Младенов да участва в „Ергенът“. Той и Рускова се срещат случайно на автомобилно състезание и си пасват идеално. Обаче заради разликата във възрастта имали предразсъдъци и не вярвали, че може да се получи нещо сериозно между тях. Царина е седем години по-голяма от него и поради това тя дълго време смята, че нямат бъдеще.

Отнема две години, за да признаят любовта си един към друг. Ергенът и адвокатката поддържали отношения, които по-скоро приличали на флирт. Общували чрез чат приложения и телефонни разговори, но нямали връзка. Един ден той ѝ казва, че отива на приключение. Царина тогава няма представа, че Алек ще се превърне в един от най-обсъжданите ергени в историята на предаването.

След шоуто обаче тя е непрестанно до него, подкрепяйки го след негативните коментари по негов адрес, което ги прави още по-близки.

Разбира се, виждайки, че на финала той не избира нито едно момиче, Царина започва да вярва, че той наистина има специални чувства и сериозни намерения към нея.

Тя е неговата опора по времето, когато всички го плюят. Тогава омразата към Алек била толкова голяма, че им се налага да сменят няколко маси в заведение и накрая да си тръгнат под намръщените погледи на останалите посетители.

След дузина подобни случки двамата се сплотяват толкова много, че вече не могат един без друг и спират да се борят със страховете относно годините си, а просто се събират.

И двамата не пестят добрите думи един за друг.

„Това е моето другарче. Той е това, което никога не съм мислила, че ще срещна. Това е моята любов, надявам се, че и на 150 години ще сме все така шашави“, заяви адвокатката.

Алек е влюбен до уши в половинката си, заявявайки:

„Личностните ѝ качества са безброй. Усмивката ѝ, смехът ѝ, малките дразнения, които си подаваме. За мен тя е истинска жена, партньор, другар, дама... Най-щастливият мъж съм на света благодарение на нея.“

Можем само да им кажем: „Горчиво!“ и нека семейството им става все по-голямо.