Светлана Гущерова се зарече: Вече няма да ме видите с мъж!

С топ модела, риалити звезда и многодетна майка Светлана Гущерова сме си говорили неведнъж за мъчителния й развод със съпруга й Християн (син на мастития бизнесмен и някогашен депутат от БСП Добромир Гущеров – б.р.), но сега в интервюто ни има и още по-неприятна тема – кончината на баща й. Валентин издъхна внезапно в Търговище през март и красавицата още се чувства „като в мъгла”. „В някои дни тръгвам да набирам телефония му номер, за да се чуем, и едва тогава се усещам, че татко е починал”, сподели пред "Уикенд" бившата плеймейтка.

- Светлана, съболезнования за баща ви Валентин! Защо се стигна до кончината му? Имал ли е някакви здравословни проблеми?

- Всичко се случи много внезапно, напълно неочаквано. Баща ми беше сравнително млад и си отиде от този свят буквално за няколко часа. Никога не е имал сериозни здравословни проблеми и болежки. Чухме се сутринта по телефона и сподели, че бил паднал. Съседът го намерил и му помогнал да си легне. Веднага след разговора ни майка започна да си стяга багажа, за да замине за Търговище при татко. Аз и децата щяхме да отидем след няколко дни. Два часа по-късно баща ми престана да си вдига мобилния телефон. Звъннах на вуйчо, който също живее в Търговище. Помолих го да отскочи до татко. Впоследствие вуйчо ни звънна с черната вест. Намерил баща ми издъхнал на дивана в хола с кръстосани ръце.

- Редовно ли си контактувахте с баща ви?

- Да, непрекъснато. По няколко пъти на ден се чувахме по телефона. Бяхме се разбрали скоро да дойде при нас, за да види новото ни жилище. Правехме планове да сме заедно и за рождения ден на Валентина, да посрещнем заедно и Великден, но за съжаление, се случи най-лошото...

- Как се справяте с мъката?

- И в момента ми е като в мъгла. Още не мога да приема, че татко вече не е сред нас. Има дни, в които тръгвам да набирам телефония му номер, за да се чуем, и едва тогава се усещам, че баща ми е починал. Много страдам, но също така знам, че на всеки един от нас времето му на този свят е отброено. Никой не може да промени съдбата си. За съжаление, когато душата иска да си отиде, си заминава.

- Майка ви как е, държи ли се?

- Мама изпитва вина, тъй като в последните 7 години беше непрестанно при мен, за да ми помага за децата. Според мен обаче нито тя, нито някой друг е виновен за смъртта на баща ми. Просто така е трябвало да стане. Татко явно дори е усещал, че краят му наближава, затова не е искал да се вика „Бърза помощ” и да постъпи в болница. Всеки човек идва на земята с мисия, и когато я приключи, настъпва времето да си тръгне. Смятам, че даже и мама да е била в Търговище, щом такава е била съдбата на татко, нейното присъствие не би променило абсолютно нищо. Майка ми сега много страда и това е нормално - имали са 38 години брак. Много е обичаха и подкрепяха и държаха един на друг.

- Споменахте, че имате ново жилище. Къде? Под наем ли е, или ваше?

- От месец имаме квартира в София, в която живеем от понеделник до петък, а през уикендите, ако не пътуваме някъде с малките, сме си в Правец, където също сме под наем. Всички деца ходят на детска градина. През септември най-голямата ми рожба – Ани, ще е първокласничка в китайско училище. Няма търпение да започне да се обучава там и още отсега се вълнува.

- Бащата Християн Гущеров помага ли ви финансово?

- Не, не помага с абсолютно нищо. От много време не сме се чували и виждали с него. Честно казано, нито питам за Християн, нито се интересувам. С майка му поддържаме много добри отношения – тя е много сърдечна и отговорна жена. Когато може, тя взима по-големите деца. Благодарна съм й, че не прави опити да се намесва в отношенията ми със сина й.

- Разведохте ли се най-сетне с Християн?

- За съжаление, още не сме разведени. Не могат да го намерят и да го информират за датата на делото ни. Полицията го търси, но... Разводът ни се точи дълго време. Надявам се скоро тази сага да приключи.

- От публикации на Християн в социалните мрежи стана ясно, че има връзка с руса сексбомба, която май е била ваша приятелка...

- Не ме вълнува какво прави Християн, какво публикува и т.н. Не желая и няма да коментирам нито него, нито въпросната. Ще кажа само, че тя ми е била клиентка на пижамите, но никога не ми е била приятелка.

- Ще заведете ли и дело за издръжка срещу Християн?

- Да, и това ще стане. Християн е баща на децата ми и е длъжен да се грижи за тях. Аз не искам да дава пари за мен, но поне да поеме таксите за детските градини и училищата, или пък тези за храната и дрехите на рожбите ми. Не може аз, сама жена, да намирам начин да се оправям с всички изредени разходи, а той като мъж и баща да си пасува. Направо нямам думи...

- Голямата ви дъщеря Ани имаше рожден ден преди около месец. Празнувахте ли го?

- Да, благодарение на добри хора и приятели. Бяхме в детски клуб „Тринити” и съм страшно признателна на собствениците му, че направиха специален празника на детето ми. Християн не се сети да купи и една торта за Ани.

- Откъде вадите пари, за да издържате домочадието си?

- Справям се, нямам избор. Ако се предам, какво ще стане? Не мога да не споделя, че благодарение на приятелите ми успях да се вдигна. С Вили, с която сме близки от 19 години, отново започнахме бизнеса с луксозните пижами. Станахме партньорки и развиваме бранда. Също така се снимам и в реклами.

- Появи ли се нов мъж в живота ви?

- Решила съм вече да не коментирам дали има мъж в живота ми, защото винаги когато съм споделяла, нещата са се проваляли. Научила съм си урока и не смятам да си повтарям грешките. И да се е появил мъж в живота ми, няма да информирам хората за отношенията ни чрез сторита в инстаграм и т.н. За отношенията ни ще знаят само най-близките ми хора. Дори съм категорична, че занапред няма да се показвам на обществени места с човека до мен.

- Щастлива ли сте?

- Да, щастлива съм. Крехка жена на 38 години и с 4 деца съм, а успях да се справя с връхлетелите ме проблеми. Единственото, което ме натъжава, е че татко си отиде от този свят, но така е трябвало да стане, било е писано.

- Какви са плановете ви за Великден?

- Ще бъда с майка ми и децата в Правец. Ще си боядисаме яйцата в събота. За Възкресение Христово си имаме традиция - събираме се с приятели и моите и техните дечица търсят скритите на двора яйчица и лакомства.

- Какво ви очаква през 2026 г. според астрологията?

- Обичам да ходя на гледачки и астроложки, а и да ми гледат на карти Таро. Всичко дотук показва, че 2026-а ще е моята година. Индикациите са, че ще имам мъж, но той ще е чужденец, а не българин. Според астрологията до месец-два Християн трябва най-накрая да ми даде развод. Надявам се да стане точно така. Ще видим...

- Какви грижи полагате за външния вид?

- Повече от месец ходя на фитнес - всеки ден от понеделник до петък. В момента съм 44 кг, но ми се иска да отслабна до 39. Работя по въпроса. При нужда ходя при д-р Каляшева за процедури на лицето, но не прекалявам. Поставям си ботокс. Посещавам и още една клиника, в която ми правят поддръжка. От 18 години си почиствам лицето при козметичката Мария.

- Планувате ли някакви нови хирургични интервенции?

- Исках да си направя операции на корема и носа. Лекарят, към който се обърнах, обаче ми отказа с неоспорими доводи и трябваше да ги приема. Комплекс ми е и мускулът на ръката – смятам, че при мен е прекалено голям.