Свръхдоза фентанил уби на 43 г. Никсън, детето-чудо на фолка

Никола Праматаров, познат на публиката като Никсъна, почина едва на 43-годишна възраст. Певецът е една от най-разпознаваемите фигури във фолка от края на 90-те и първите години на новия век. Той избухна още като ученик с песента си „Пич от класа”, която го превърна в тотална звезда. Уви, ранната слава, която го споходи едва на 16-годишна възраст, го тласна към наркотиците, които в крайна сметка го убиха.



Тъжната вест беше споделена от неговата майка – бившата фолк изпълнителка Каролина, която от години е омъжена в Гърция и живее с новата си половинка в Атина. „Светът ми потъна в мрак! Моят скъп първороден син Никола (Никсън) напусна този свят твърде рано, оставяйки след себе си болка и празнина, които никога няма да бъдат запълнени! Моля се Бог да му отреди най-светлото място, мое дете! Ти завинаги ще живееш в сърцето ми! Благодаря искрено на всички вас, които в този тежък момент ни дарявате със съчувствие, подкрепа и добри думи!“, написа тя в своя профил във фейсбук. Няколко дни по-късно забравената звезда на чалгата бе погребан в Асеновград.



Според първоначалната информация Никсъна е бил намерен безжизнен в дома си. Засега официалните институции не са оповестили подробности относно обстоятелствата и причините за неговата кончина. Според източници на „Уикенд”, певеца е починал от свръхдоза фентанил – отровната дрога, която взима поголовно жертви по света, а от 2 години и в България. Семейството на изпълнителя не е пожелало да бъде направена аутопсия.



Никола Праматаров прави първите си стъпки в музиката едва на 16 години и за кратко време привлича вниманието като едно от обещаващите млади имена на фолк сцената. Ранният му успех му носи прозвището „детето чудо на фолка“. В творческата си биография записва два албума, издадени от несъществуващата днес музикална компания „Меджик мюзик“ – „Пич от класа“ и „Стопроцентов мъжкар“. Сред песните, с които остава най-запомнен, са „Пич от класа“ – превърнала се в негов отличителен знак, както и „Защо“, „Плейбой бар“, „Малка фея“, „Руса пичка“, „Луд купон“, „Митничар“, „Хей, животе“, „Искам мамо“, „Далавера дей“ и „Винаги отгоре“. Текстовете са вулгарни и ориентирани към теми като купони, момичета, училищен живот и нощни забавления. За едни това е свежа и дръзка енергия, за други - прекалена провокация и символ на новата „лека” музикална култура. Още тогава образът на Никсън започва да предизвиква полярни реакции - между възторг и яростна критика.



„Бях тотална звезда. Албумите ми се продаваха в гигантски тиражи, първия ми диск, който излезе през 1999 г. с песента „Пич от класа”, имаше по-висок тираж от тези на Слави Трифонов и Глория. Направо не знаех кой съм – станах суперзвезда за отрицателно време. Бях ученик, но не ходех на училище, а бръмчах по участия. Хонорарите ми бяха гигантски, имах толкова пари, колкото не съм си представял. И се хлъзнах надолу... Започнах с дрогата, с мадамите, купоните. В един момент тотално затънах. Спрях да ходя дори на участия, въпреки че ми предлагаха страхотни хонорари. Хем бях свършил парите, хем не ми се пееше, само ми се друсаше. Тогава спрях и да мечтая. Представяш ли си – момче на 17 години, което си има всичко и няма никакви мечти. Идиотска работа!”, признава по-късно първото дете-звезда на деморацията.



Майка му, фолк певицата Каролина, има съществена роля за първите му стъпки в музиката. Именно чрез нея той навлиза в бранша и получава първите си възможности за изява. Въпреки че по-късно животът ги разделя географски, отношенията им остават близки. Двамата се чуват всеки ден. Тя предусеща, че нещо става с детето й, след като той не й се обажда предната вечер, и не вдига телефона си. На следващата сутрин Каролина праща хора в жилището му, където Никсън е намерен бездиханен. Открити са и следи от накротиците, които са го убили.



Макар професионалният му път да започва с много надежди и успехи, съдбата му поднася редица тежки изпитания. В продължение на години той води трудна битка със зависимост към наркотиците, което го отдалечава от музикалната сцена. През различни периоди е осъждан за притежание на забранени субстанции, изтърпява наказание лишаване от свобода във Великобритания и преминава специализирано лечение в клиника в Гърция. Именно там живее заедно със своята майка, съпругата си Весела и техния син, като продължава усилията си да изгради нов и по-стабилен живот.



Преди 6 години Никсъна открито разказва за предизвикателствата по пътя към възстановяването: „Не съм преминал през само една клиника или едно лечение. Истината е, че борбата със зависимостта продължи много години. Днес съм убеден, че човек с подобно минало не може да каже, че е напълно излекуван, защото изкушенията съществуват навсякъде около нас. А хората, които вече са преминали през тази зависимост, остават особено уязвими. Затова всеки ден полагам усилия да остана далеч от нея и да продължа напред.“



Дълги години Никсън почти не присъства в медиите, което поражда слухове и спекулации. Част от тях стигат до крайности - включително неверни твърдения за смъртта му. Самият той по-късно разказва, че тези слухове са го заварили в изключително труден момент от живота му. Никсъна е „погребан” още през 2013 г., когато се появява фалшивата новина за смъртта му. В същото време той е жив и здрав, но търка наровете в затвора. 13 години по-късно талантливият някога фолк певец наистина приключи земния си път.



Преди няколко години той бе спрял да се дрогира и дори се опита да възроди кариерата си. Върнал се към дрогата обаче през пролетта. Негови приятели разкриват, че напоследък бил в сложни отношения с майката на сина си, която го зарязала. Момчето на певеца бе голямата му слабост.



