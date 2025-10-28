Тафкова с шокиращо признание по гащи: Направо ми взе тока!

„Васил ми взе тока, буквално!“ Това дръзко, дори леко неприлично признание направи Мис България 2020 Венцислава Тафкова, пише Intrigi.bg.

Изгряващата фолк певица шокира своите последователи, като за пръв път поименно посочи мъж, който очевидно знае как да я разтърси. И го направи с нагледна снимка, на която позира по голо коремче със свлечен спортен панталон, който разкрива изрязаното й бельо.

Кой обаче е мъжът, който я кара да усеща ток по тялото? За разочарование на по-романтичната аудитория ще трябва да уточним, че не става въпрос за изгаряща любовна тръпка, а за… тренировки. Силовите упражнения обаче съвсем не са обикновени!

Тафкова поддържа форма с нашумялата и модерна последно време ЕМС тренировка - електростимулация на мускулите. Това е високоефективен метод, при който се използват електрически импулси за стимулиране на мускулите чрез специален костюм. А пък въпросният Васил явно е инструкторът, който буквално взима тока на крехката фолк амбиция.

Пловдивската красавица наскоро сподели резултати от комбинираните си ЕМС тренировки и пилатес. По всичко личи, че иска за предстоящите си първи клубни участия да бъде в блестяща форма, с която да спре тока на феновете си.