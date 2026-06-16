Тита откри сезона на дините! В топ форма и с напращели бомби в нова гореща реклама (Снимки) https://hotarena.net/laifstail/tita-otkri-sezona-na-dinite-v-top-forma-i-s-naprashteli-bombi-v-nova-goreshta-reklama-snimki HotArena.net

Певицата – в топ форма за новата реклама на „Мастика Пещера“

Певицата Тита влезе в главната роля на новата реклама на емблематичната марка „Мастика Пещера“. Видеото вече се върти в национален ефир. В сюжета на рекламатаТита приковава погледите на група приятели още с излизането си от морето. Ще я видим в предизвикателна визия по бански, разкриващи перфектните й форми. Клипът започва с впечатляваща сцена – певицата излиза бавно от морето, облечена в блестящ сребрист бански, който сякаш е направен от кристали. Появата ѝ буквално спира времето.

Мъжете на плажа замръзват в средата на разговор, а погледите им са приковани към нея и следва култовото: „Сезонът на дините!“. Историята продължава с поредица от забавни ситуации, в които един от героите прави отчаян, но симпатичен опит да впечатли Тита с огромен поднос диня. Емблематичните „кристали“, запазена марка за мастиката, и тук присъстват. А какъв е кристалът на пръста на красавицата, гледайте в новата реклама.

Акцентът в новата рекламна кампания на „Мастика Пещера“ е доброто преживяване сред приятели, непринудените взаимоотношения и ситуации, които всеки е преживявал, горещия сезон, страстите на кристали и веселото настроение. Тита е поредната топ красавица, снимала се в реклама на мастиката. Едни от най-популярните и сексапилни българки като Емануела, Галена, Емилия и други за участвали в продукциите през годините.