Съпругата ми ме влачеше до леглото: Стилиян Петров с покъртителна изповед за битката с левкемията https://hotarena.net/laifstail/saprugata-mi-me-vlacheshe-do-legloto-stiliyan-petrov-s-pokartitelna-izpoved-za-bitkata-s-levkemiyata HotArena.net

Бившият капитан на националния отбор по футбол Стилиян Петров направи разтърсваща изповед за най-тежката битка в живота си — тази с левкемията — в интервю за Нова тв.

Петров разказа как химиотерапията постепенно го е изтощила до краен предел. Най-тежък за него остава шестият месец от лечението, когато болките стават непоносими, а организмът му остава без никаква имунна защита.

„Съпругата ми ме влачеше от тоалетната до леглото“, признава бившият футболист.

Едно от най-болезнените изпитания за него било, че в продължение на седмици бил изолиран от децата си. Виждал ги единствено през вратата на болничната стая. Именно съпругата му се превръща в неговата най-голяма опора в най-мрачните дни.

„Тя беше моят лидер. Тя шепнеше в ухото ми, че всичко ще бъде наред“, споделя Петров.

Тогава дори най-малките моменти придобивали огромно значение. От болничната стая на 17-ия етаж той наблюдавал през прозореца хората навън — усмивките, прегръдките и обикновения живот, който изведнъж му се струвал толкова далечен и почти недостижим.

В интервюто Стилиян Петров коментира и огромната разлика между българския футбол и голямата сцена в Западна Европа. По думите му именно професионализмът е най-ценният урок, който е научил след напускането на България.

„Когато излязох на голямата сцена, там се бориш със зъби и нокти“, признава той.

Категоричен е, че във футбола на високо ниво няма място за отпускане и оправдания — ако не си на максимално ниво, просто биваш заменен.

Въпреки дългите години във Великобритания, Стилиян Петров не крие, че България остава най-близкото място до сърцето му.

„Аз винаги ще обичам България и винаги ще смятам, че България е най-красивата“, казва той.

Бившият национал разкри още, че през годините многократно е получавал предложения да влезе в политиката — включително като депутат и дори като министър на спорта. Той обаче винаги е отказвал категорично.

Според Петров подобни предложения често звучат като „подигравка с българския народ“, а самият той никога не се е виждал в подобна роля.