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Това ли е зетят на Ахмед Доган? (СНИМКИ)

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Румен Димитров
1470
Това ли е зетят на Ахмед Доган? (СНИМКИ)

Румен Димитров
1470

Гримьорката Демет отпразнува 30-ия си рожден ден в интимна компания.

Дъщерята на Ахмед Доган — Демет, най-сетне показа мъж до себе си и веднага отприщи вълна от коментари в социалните мрежи. Красивата гримьорка, която от години пази ревниво личния си живот и почти никога не говори за личния си живот, отпразнува своя 30-и рожден ден с пищно парти, от което пусна снимки.

Миналата седмица Демет отбеляза юбилея си недалеч от София, в хидропарк „Вятърните мелници“. Там тя и приятелите й се настанили в един от луксозните стъклени куполи край басейните, където прекарали няколко нощи под звездите. Сред тях е бил снажен млад мъж, с когото Демет демонстрирала близост и който според хора от обкръжението й е нейната половинка.

Изживяването в хидропарка никак не е евтино. Според цените на комплекса подобен престой с допълнителни екстри може да надхвърли 1000 евро. Куполите са сред най-търсените места за романтични почивки у нас. Те предлагат панорамна гледка, собствена веранда, джакузи и зона за релакс, а повечето резервации се правят именно от двойки, които търсят уединение.

Снимките, които Демет публикува, допълнително наляха масло в огъня. На кадрите се вижда специална украса, подготвена за празника — пътека от розови листенца, сърца върху леглото, шампанско и шоколадови изненади. Макар дъщерята на Доган да не разкрива самоличността на мъжа от снимката, последователите й веднага стигнаха до извода, че това едва ли е просто приятел.

„Май вече има кандидат-зет за Доган“, коментират потребители под снимките, докато други се питат дали не предстои годеж. Засега самата Демет не е дала повод за подобни заключения, но фактът, че за първи път показва толкова близък човек до себе си, е достатъчен, за да разпали любопитството.

Демет е сред най-търсените професионални гримьорки в телевизионния и филмовия бранш. Тя от години гради собствена кариера и избягва публичността около скандалната си фамилия. Завършила е журналистика, но избира съвсем различен професионален път и се насочва към грима, където успява да изгради сериозно име. Зад гърба си вече има работа по редица популярни телевизионни и филмови продукции като сериалите „Пътят на честта“, „Майките“, „Дъждът оставя следи“ и „Вяра, Надежда, Любов“.

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5 Коментара

Бивш от МВР76

преди 1 час

Знаеш ли, че съм Джоревец. Най много се радвам, че Майка Ми е Бяла и Симпатична Българка(57-ми набор), но откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Тоя циганин баща ми(50-ти набор) с грознио и увиснал(типично циганска черта) е пенсионер от ДМЗ Ленин у Перник. Млад се пенсионира. Взима голема пенсия. Поздрави от Сашко от Перник за Гнусната и Чистокръвна МАНГАЛКА надеждо дойчева с Грознио и Увиснал Нос(типично циганска черта).

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Мангалката дойчева

преди 1 час

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Мангалката дойчева

преди 1 час

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Мангалката дойчева

преди 1 час

!!! Но в цялата история изведнъж отново изскача Надежда Дойчева, за която в сайт се твърди, а и Господари на ефира са я показвали заедно с Полина Станчева – Хамид, че са изнасяли момичета за проститутки в Турция. Самата Надежда Дойчева рекетира от няколко години майката на Никола Константина Корчева и самия Никола за десетки хиляди евро. Тя го вкара в затвора, без да има нито един документ срещу него, защото имала големи връзки навсякъде. !!!

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Бивш от МВР76

преди 1 час

У сатаниската платформа тик ток търсете "Sande Sandov"(от тик ток може да ме намерите) на профилната снимка съм отлево, но имам и други снимки. Да станем "приятели". Писах преди време на Гнусната и Чистокръвна МАНГАЛКА "nadezhda doycheva" с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта) она па си затри профило от сатанинската платформа тик ток. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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