ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ВИДИ: Диана Габровска кара ски гола (Снимки)

Порноактрисата и бивша кандидатка за кметица Диана Габровска не може да бъде сломена от студовете. Освен това тя беше номинирана за порно Оскарите, които ще се проведат тази събота.

Джакузи

Българското име в света на похотта пред камера Диана Габровска демонстрира, че дрехи не ѝ трябват както на снимачната площадка, така и на ски пистата. Изкусителката сподели кадри от почивката си на Боровец, където освен че практикува разголени зимни спортове, няма проблем и да влиза в джакузита, които също са на открито.

Освен това тя припомни и любовта си към животните в местно ранчо, където оседла красив бял кон, който също нахрани и напои, като не пропусна да се щракне с него. За капак на всичко Диана посети и Рилския манастир, а под поста си написа: „Църквата е болница за грешниците, а не музей за светците“.

Сцена

Може би най-голямото предстоящо събитие за Габровска, а и в света на порното, са ежегодните порно Оскари, или AVN Awards. Оказа се, че нашенката е номинирана за награда, а категорията носи името „Най-добра международна групова секссцена“. Припомняме, че през миналата година тя бе задържана в Атина заедно с двама свои колеги, след като властите ги помислили за съмнителни.

В крайна сметка всичко приключи с щастлив край и след като си направиха селфита за спомен с полицаите, всички бяха освободени. Именно за снимките на тази сцена, развиваща се в южната ни съседка, Габровска получава номинацията си, а в събота резултатът от наградите ще се знае със сигурност.