ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ВИДИ: Диана Габровска кара ски гола (Снимки)

https://hotarena.net/laifstail/tova-tryabva-da-se-vidi-diana-gabrovska-kara-ski-gola-snimki HotArena.net
Румен Димитров
2618
Порноактрисата и бивша кандидатка за кметица Диана Габровска не може да бъде сломена от студовете. Освен това тя беше номинирана за порно Оскарите, които ще се проведат тази събота.

Джакузи

Българското име в света на похотта пред камера Диана Габровска демонстрира, че дрехи не ѝ трябват както на снимачната площадка, така и на ски пистата. Изкусителката сподели кадри от почивката си на Боровец, където освен че практикува разголени зимни спортове, няма проблем и да влиза в джакузита, които също са на открито.

Освен това тя припомни и любовта си към животните в местно ранчо, където оседла красив бял кон, който също нахрани и напои, като не пропусна да се щракне с него. За капак на всичко Диана посети и Рилския манастир, а под поста си написа: „Църквата е болница за грешниците, а не музей за светците“.

Сцена

Може би най-голямото предстоящо събитие за Габровска, а и в света на порното, са ежегодните порно Оскари, или AVN Awards. Оказа се, че нашенката е номинирана за награда, а категорията носи името „Най-добра международна групова секссцена“. Припомняме, че през миналата година тя бе задържана в Атина заедно с двама свои колеги, след като властите ги помислили за съмнителни.

В крайна сметка всичко приключи с щастлив край и след като си направиха селфита за спомен с полицаите, всички бяха освободени. Именно за снимките на тази сцена, развиваща се в южната ни съседка, Габровска получава номинацията си, а в събота резултатът от наградите ще се знае със сигурност.

4 Коментара

17.05.1976г.

преди 1 час

След малко започва "пресечена точка" по нова ТВ с гост Симпатягата Ричърд Алибегов. А теб надежда дойчева, кога...Нали си умна и интелигентна жена. Поздрави от Перник.

Коментирай

Бивш от МВР76

преди 1 час

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 1 час

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка надежда дойчева. Гнусна Мангалка си ти надеждо дойчева. Откъде го вадиш това самочувствие.

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 1 час

Коментирай

Коментирай

