УЖАС! Мария Силвестър на косъм от смъртта – бита и душена зверски

Мария Силвестър живее втори живот и той започва, след нападението, от което на младини оцеляла като по чудо. Водещата на „Бригада нов дом“ по Би Ти Ви, която на 28 февруари стана на 49 години, била бита и душена от непознат. В резултат тя припаднала за кратко, но в мига, в който се свестила, проявила неподозирани сили и хладнокръвие, които й помогнали да надвие в схватката с агресора и да се спаси.

За това синеоката бивша манекенка разказа в предаването „Животът по действителен случай“. Във въпросната вечер Мария, която живеела в центъра на столицата, си тръгнала от някогашното култово заведение „Спартакус“, след като видяла тогавашното си гадже да се целува с друга жена. Вървейки към дома си, тя усетила, че някой я следи. Малко преди да бъде нападната, Мария си помислила: „Това не може ми се случи!“. Непознатият й връхлетял в един вход. „Започна да ме души, да ме напада, искаше да прави разни неща. И аз съм припаднала… Егото понякога върши страхотна работа, защото един вътрешен глас каза: „Мария, ти много тъпо умря!“, разказа тя.

Мария решила, че не може да си позволи такъв край. Тя намерила сили, благодарение на адреналина или пък било инстинкт за оцеляване, но успяла да отблъсне нападателя. „Пуших и това ми спаси живота“, каза Мария. А и бързо съобразила, че трябва да сменят ролите, т.е. тя да излезе от тази на жертва. Така че, щом блъснала агресора и забелязала изненадата му, тя викнала със строг тон: „Абе, ти имаш ли цигари? Отивай да светнеш лампата, сядай тук и веднага да ми разкажеш всичко.“ Нападателят й отвърнал: „Имам!“, светнал лампата, седнал до Мария и си говорили час. „И ми разказа живота си… Това беше първото ми интервю, което впоследствие щеше да се развива по различни начини по улиците с всякакви странни хора. Но това интервю ми отключи възможността да говоря с такива хора, да надмогна страха си, да си запазя живота си, да оцелея“, сподели Мария, която стартира в телевизията като сценарист в „На кафе“, а по-късно е репортер в рубриките „Мери Репортери“ в предаването „Тройка по никое време“ по ТВ7 и в „Ток шоу на токчета“ във „Вечерното шоу на Азис“ по ТВ2.

Имал черни дни в живота си – така агресорът обяснил защо я е нападнал. Мария предполага, че той е имал шизофрения или е страдал от подобно психично заболяване. Тогава, когато разговаряли, тя не искала да наблягат на темата, за да не се върне той в изходна позиция. Така че обсъдили Бог, майка му, гаджето му, работата му. Мъжът, който на пръв поглед не би будил съмнение и даже бил облечен добре, казал, че работел като брокер. Щом си тръгнал, Мария се сринала. В следващите две седмици тя била завладяна от страхова невроза. От шока не можела си спомни лицето на нападателя. Помнела само очите му. Мария имала дълъг период на възстановяване, в който приятелите й оказали подкрепа. Минало доста време преди тя да сподели за случилото се на родителите си.

Майка й е народната певица Веска Нунджакова, която е наследила гласа си от патриотичния си род и най-вече от баба си, която била дейна по време на Балканската война. Веска предала дарбата си на децата и внуците и всички пеят добре, но дъщеря й не се е осмелявала да разгърне музикалния си талант. „Тя ме е научила на всичко. Научила ме е да съм войник“, казвала е водещата преди време. Освен силния си характер, Мария, която е родена в София, но израства в Костенец, е наследила от майка си и пронизващите си сини очи.

Мария и брат й загубили баща си преди години. Той починал на 55. Седмица по-рано водещата се видяла с татко си. Искала да му покаже, че се е научила да кара кола. Повозила го из града, а след като го оставила, дълго му махала и викала „чао“. След загубата му, водещата си спомнила за това и осъзнала, че подсъзнателно е намерила начин с баща й да си кажат чао. Преди да си отиде, той чул от 2-годишния си внук Давид думата „дядо“. Малко по-късно Мария си татуирала слънце на лявата китка. Свързано е с това, че баща й често казвал: „И на нашата улица ще изгрее слънце“.

В трудни моменти Мария се обръщала мислено към него. И се обаждала на майка си, която винаги успявала да я успокои и заедно намирали най-правилното решение. Както, когато се разделила с мъжа си и бащата на сина си – актьорът и шоумен Силвестър Силвестров, който е и съдружник в студио за аудио визуални проекти, анимация и специални ефекти. Тогава синеоката красавица водела „България търси талант“ по Би Ти Ви и пред зрителите, както винаги, била забавна, ведра, ръсеща положителна енергия. Когато обаче се прибирала вкъщи си давала 30 минути, за да си поплаче. Не повече, за да не подпухнела на следващия ден. Имала нужда да излее емоциите си, да се отърве и от страховете, които потискала в себе си, а именно как ще се справи сама. Включително и финансово, макар че и по време на брака си била независима. Развеждайки се, тя все пак трябвало да свикне с мисълта, че вече ще разчита само на себе си.

„Изпаднах в истински шок, в ужас от това осъзнаване, че... Просто ти трябва малко време, за да разбереш, че ти си сам и трябва да се оправяш сам“, каза Мария при скорошната си медийна изява, чиято връзка със Силвестър Силвестров продължи 13 години. Въпреки тревогите си, водещата бързо стъпила на краката си. Казала си, че синът й разчита на нея и няма право да се предава, нито да е слаба. Този период я направил много сериозна по отношение на работата й, дори неотстъпчива. Мария се научила да цени труда си и да изисква да бъде оценен заслужено. Приела, че не всеки ангажимент ще я вдъхновява. Има и такива, по-комерсиални, от които обаче изкарва пари, за да може да си плати сметките. Въпреки това, Мария винаги е спазвала хигиена в работата си и „срамни пари“ не е взимала. „Мъж не ме е издържал. Не ми е помагал за това да имам жилището си впоследствие или да купя колата си“, подчерта Мария.

Ходи на психотерапевт

Мария ходи на психотерапевт вече от доста време. Помага й да се справя с болката, която среща по време на снимките на предаването „Бригада нов дом“, което води по Би Ти Ви.

Разговорите с психотерапевт са й от голяма полза, за да преработва емоциите, които я връхлитат при срещата с героите в предаването и драматичните им истории. Най-тежко е, когато са свързани с деца или ситуация, която не може да бъде променена. „Това са моменти, в които направо ти се раздира сърцето“, призна Мария.

И в личния си живот, когато има тежка ситуация, водещата предприема малки, но важни стъпки – да осъзнаеш какво изпитваш, да го наречеш, да разпознаеш емоцията. След това трябва да видиш защо това те докосва толкова силно, какво можеш да направиш за човека отсреща и да помогнеш и на себе си. „Тогава си казвам, че съм полезна за себе си и за обществото, когато направя дори едно малко нещо, когато повлияя дори на едно дете, когато знам, че това има смисъл и ще има смисъл в бъдеще. Това е духовна инвестиция. Тя не е свързана с егото“, сподели Силвестър.

Има и сестра, с която не са една кръв

Мария Силвестър има сестра, която също като нея се казва Мария. Момичето, което днес е млада дама, попаднало в семейството на водещата, след като загубила родител. За това разказа самата тя наскоро в предаването „Бригада нов дом“, когато се запозна с баба Блага и 11-годишният Илиян и тяхната история. Майка му заминала да работи в Гърция, оставяйки го на грижите на съседката – баба Блага. Това се случило, когато момчето било на 4. Впоследствие, възрастната жена загубила съпруга си и с малкия Илиян останали сами.

„Много силна история. Тя ми е близка като сюжет и разпознавам част от това, което преживява Блага, защото имаме подобна история в нашето семейство. В живота ни се появи една друга Мария. Така че аз имам сестра, която се казва Мария. Тя имаше тежък момент със загуба на родител в живота си. И просто остана 4-годишна в нищото, в една болница. Ние я отгледахме. Тя сега е млада, здрава, красива, прекрасна жена, която си има дете и се справя с живота перфектно“, сподели Силвестър.