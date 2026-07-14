Васко Василев омъжи сестра си

Васко Василев омъжи най-малката си сестра, Виви, в Австрия, научи „Телеграф“ от световноизвестния цигулар.

В алпийската страна Виви каза „да“ на Лукас Кампара, нейна дългогодишна половинка и колега на сцена като класически китарист и композитор. Сватбата беше в сравнително тесен семеен кръг с роднини от България и Бразилия (откъдето е родом Лукас) и, разбира се, другите две сестри на Васко – Вероника и Виктория със семействата си. А Виви, Лукас и Васко направиха трио и посвириха на насъбралите се гости.

Концерти

Миналата седмица Васко Василев бе у нас за два концерта. Първият бе на сцената на Античния театър в Пловдив за фестивала Opera Open, където отново взриви от възторг публиката. Заедно с него бе и виртуозната пианистка Памела Никълсън, която години наред бе жената на живота на Васко. На този концерт под диригентството на Петър Тулешков Васко покани още Карлос Йаве (китари), Чико Алхесирас (кийборд), Хуан Ередиа (перкусии).

Специално участие имаше и Керана, която пее в една от композициите. Към репертоара има специално създадена мултимедия от Петко Танчев. Комбинацията от испанските музиканти, оркестъра и визуализациите на продукцията превърнаха концерта в наистина неповторимо и незабравимо преживяване както за публиката, така и за участниците.

Парти

Вторият концерт на Васко беше по покана на рождения ден на Residence Club, които празнуват 15 години от създаването си като първия частен клуб в България. Там програмата беше напълно различна като музика, подбрана специално за повода. После Васко и Памела разгледаха нощна София, както преди това се насладиха на красотите на Пловдив по тъмно.

След София Васко замина за Лондон, където до края на месеца му предстои подготовка и репетиции за една много специална продукция на Кралската опера, чиято премиера ще е на 12 септември. Това е напълно нов спектакъл с участието на Васко и Стивън МакРей, един от основните премиер-солисти на Кралския балет в Лондон. В него танц и музика се преплитат през личните професионални пътища на Васко – от София през Москва до Лондон, и на Стивън – от Австралия до Кралския балет, пречупени през музиката и историята на Паганини.

Спектакълът ще бъде представен на сцената на „Линбъри Тиътър“, част от Кралската опера в „Ковънт Гардън“. Планираните 9 дати през септември са напълно разпродадени за по-малко от 24 часа. В края на септември предстои премиера и в Ню Йорк.