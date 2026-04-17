ВЕЧЕ Й ЛИЧИ! Вижте Рая Пеева с бременно коремче! С Бахаров чакат момиче

Макар от суеверие да се опитва да прикрива издайническите следи на бременността, Intrigi.bg попадна на кадър, на който коремчето на Рая Пеева вече ясно личи.

Актрисата избира внимателно визиите си и до последно се старае да не акцентира върху фигурата си, но истината е, че бременността й вече трудно може да бъде скрита.

По информация на наши източници Рая се готви сериозно за най-важната си роля – тази на майка. Тя ще слезе от сцената най-късно през юни, когато приключва театралният сезон, и няма да се върне на работа поне година.

Зад кулисите обаче вече е пълен хаос. В Младежки театър текат трескави вътрешни кастинги, тъй като трябва да бъдат намерени дубльорки за цели 13 представления, в които Пеева участва.

Рядко се случва една актриса да държи толкова много роли едновременно, а още по-рядко – всички те да трябва спешно да бъдат преразпределени. Именно това поставя режисьори и директори в изключително напрежение.

Преди дни Рая излезе и с премиера в „Чайка“ по Антон Павлович Чехов, където играе главна роля. Още по време на репетициите тя е споделила с колегите си, че е бременна, а режисьорът Ивайло Христов вече е подготвил нейна заместничка, за да не се блокира спектакълът, пише и „Уикенд“.

Любопитното е, че според хора от театралните среди бъдещата майка чака момиче. С партньора й Явор Бахаров дори вече са избрали име, но го пазят в пълна тайна.

Бременността идва след бурен период в отношенията им. Двамата имат дълга и сложна връзка, белязана от раздели, ревност и шумни скандали, но очевидно любовта им отново е надделяла.

Рая официално потвърди новината в ефира на Hell's Kitchen България, където призна, че е бременна и обясни емоционалните си реакции с хормоните и състоянието си.

Въпреки това зрителите не я пощадиха. Напротив – критиките към нея и майка й Красимира Демирова не стихват, а напрежението около участието й в шоуто продължава да расте.

Едно обаче е сигурно – независимо от скандалите и реакциите, Рая Пеева влиза в нов етап от живота си, в който прожекторите ще отстъпят място на нещо много по-важно.

А коремчето вече казва всичко.