Венета от "Мамник" оцелява с 22 шева след зловеща катастрофа

Актрисата Галя Александрова, изградила страховития образ на Венета, обитателката на старческия дом в измисленото трънско село Вракола в сериала "Мамник", живее втори живот, издават нейни колеги.

Преди 30 години точно на Кръстовден цистерна се забива челно в колата й. Екранната Бонка от "Пътят на честта" оцелява по чудо, но лицето й е обезобразено.

Лекарите й правят 22 шева, които заедно с последващите процедури постепенно връщат красотата на още младата тогава актриса.

"На всеки Кръстовден давам курбан на близките ми в ресторант, въпреки че тогава се пости", доверява ветеранката на Старозагорския театър.