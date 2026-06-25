ВИП БАБИ: Илияна Йотова крие внучето, Аня Пенчева с трима любими мъже (СНИМКИ)

Марта Вачкова вече официално влезе в един от най-видните клубове – този на ВИП бабите.

Обичаната актриса се сдоби с първо внуче, след като единствената й дъщеря Рада я дари с наследник – Сава. Така една от най-колоритните български актриси получи нова роля – може би най-важната в живота й. Близки до семейството разкриват, че Вачкова е истински развълнувана от щастливото събитие. Според слуховете обаче до последно тя се надявала бебето да бъде кръстено на баща й – легендарния Григор Вачков.

Вече има цяла плеяда родни знаменитости, които с гордост носят титлата „баба“ и за които внуците са най-голямата слабост.

За президента Илияна Йотова малкият Максим е голямото щастие. С внучето я дариха синът й Марин и снаха й Кристиана. Двойката вдигна пищна сватба през септември 2020 г. на брега на езерото в Правец, а първородният им син се появи на бял свят през март 2023 г. Щастливата новоизлюпена баба Илияна Йотова призна, че преживяването е било емоционално и не скри сълзите си. Тя не се страхува да я наричат баба, защото това е истинският живот. И винаги когато може, намира време за любимия си внук, който е на година и половина. „Най-голямото ми щастие е четири пъти „бабо“ от внука ми в едно изречение“, споделя с любов тя.

С неподражаемо чувство за хумор посреща ролята си на баба Аня Пенчева. Неостаряващият секссимвол от сцената и екрана има трима внуци. С първородния Александър, кръстен на дядо си, журналиста Сашо Диков, я дари дъщеря й Петя. Седемгодишният Сашко има и по-малко братче – Илиян, кръстено на баща си - писателя Илиян Любомиров. Шестгодишният Борис пък е първото и засега единствено дете на сина й Ангел Караньотов. Актрисата често разказва, че при нея децата растат свободни, щастливи и далеч от излишни ограничения. С типичното си чувство за хумор тя е казвала: „С мен внуците ми са голи, боси, мръсни и щастливи“. Според нея истинското детско щастие не се крие в строгите правила, а в свободата да тичат на воля сред природата.

Ернестина Шинова и съпругът й Андрей Слабаков също са горди баба и дядо. Дъщеря им Йоанна и нейният съпруг – известен ортопед, имат момиченце Елеонора на две годинки, а синът им Борис се роди през март. Младите живеят в семейната къща на Слабакови в „Бояна“, а баба Ернестина и дядо Андрей активно помагат в грижите за бебето и по-голямата му сестричка. Двете внучета на артистичното семейство внасят нов смисъл в дома, който поколения наред е свързан с изкуството.

Певицата Маргарита Хранова е заобиколена от изцяло мъжка компания. Тримата й внуци са момчета и всеки от тях върви по различни пътища. Особена гордост за изпълнителката е внукът й Кристиян, който гради футболна кариера в „Дунав“ (Русе) и наскоро влезе с отбора си в Първа лига. Той и брат му Иван са деца на големия син на певицата – Кристиян. По-малкият й син Кирил също я направи баба в края на 2018 г. с третото й внуче – Дориан. Хранова често признава, че семейството е най-сигурното и убежище след десетилетия на сцената и че времето, прекарано с любимите й внуци, не може да се сравни с нищо друго.

Гала също преклони пред от най-хубавите си години като баба. След появата на първото й внуче Лора през октомври 2024 г. телевизионната водеща не скри сълзите си от щастие, а сега вече очаква и второ. Семейната радост идва след тежки изпитания, защото дъщеря й Мари премина през сериозна битка с тежко заболяване малко след като стана майка. Затова днес всяка добра новина в семейството се приема като истинско чудо. Зет на Гала е синът на приятелката й Джуджи – Константин.

Единствената засега внучка на Катето Евро носи нейното име и от години е центърът на семейната вселена. Баба и внучка са неразделни и често се превръщат в звезди на забавни клипове в социалните мрежи. Актрисата очаква и второ внуче, този път момче, от новата половинка на сина си Александър Кадиев Ивелина.

Искра Радева признава, че двете й внучета – момче и момиче от единствената й дъщеря Елена, са най-хубавото нещо, което й се е случило. Актрисата дори присъства на раждането им, за да бъде до дъщеря си в най-важните моменти. Внукът й Кирил е на 8 години и е кръстен на покойния й съпруг, а внучката носи нейното име. Днес тя разпределя времето си между театъра и грижите за малките наследници.

Спортната легенда Илиана Раева и съпругът й Наско Сираков се радват на три внучки. Голямата скоро ще стане на 10 години, носи нейното име и е дете на по-малката дъщеря на спортната двойка – Виолета. Засега малката Илиана обаче не е проявила особен интерес към художествената гимнастика. Другите две внучки на Раева – Амили и Асияна, са родени само с два месеца разлика през 2020 г. Амили е първото дете на голямата й дъщеря Славея, а Асияна – второ на Виолета. Шефката на художествената ни гимнастика с усмивка казва, че се надява някоя от внучките й да е наследила спортния талант на знаменитото семейство.

Трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова е доведена баба на малката Борислава – дъщерята на Николай Михайлов, когото тя е отгледала като роден син, и половинката му Николета Лозанова. В спортната фамилия обаче никога не са правили разлика между „свои“ и „чужди“ деца, а появата на момиченцето донесе радост на всички. То е кръстено на легендарния ни вратар Борислав Михайлов и беше неговата най-голяма слабост. Бившият шеф на БФС почина на 31 март тази година.

Актрисата Анета Сотирова вече в надскочила титлата баба. Звездата от нашето кино е на седмото небе от щастие, тъй като вече е прабаба. Божидара, дете на дъщеря й, певицата Белослава, е майка на малката Яна – представител на четвъртото поколение талантливи жени в семейството.

Шеф Силвена Роу пък е доказателство, че модерната баба може едновременно да следва хранителни режими за топформа, да снима телевизионни формати и да тича след четири внучета – Иззела-Отъм на 5 години, Сандра-Идън на 3 години и близнаците Оскар и Харисън, които се родиха през февруари миналата година.

Глория отдавна е свикнала да бъде наричана „най-сексапилната баба в попфолка“. Единствената й внучка носи истинското име на певицата – Галина. Малкото момиче е дъщеря на дъщерята на фолкдивата Симона, която наследи професията на майка си.

Мая Манолова е от онези баби, които трудно могат да стоят на едно място. Въпреки обществените си ангажименти тя винаги намира време за своя внук Максим – син на дъщеря й Ралица. Манолова не крие, че часовете с него са най-доброто бягство от напрегнатото ежедневие.

Сред най-щастливите нови баби е и Мая Нешкова. Изпълнителката на „Честит рожден ден“ посрещна внучка и не скри вълнението си. Малката Лора, която вече навърши годинка, е дете на дъщеря й Йоана Икономова.