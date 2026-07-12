Влезе ли Дара в имотните схеми на кмета на Аврен?

Винят Емануил Манолов, че подарил на певицата общински парцел за 50 000 евро край морето, за да разпродаде скъпо придобити от негови подставени лица имоти

Решението на кмета на Община Аврен Емануил Манолов да подари парцел с изглед към морето в село Близнаци на победителката в конкурса „Евровизия“ Дарина Йотова – Дара, сериозно е разбунило страстите сред местните жители, някои от които винят градоначалника, че е въвлякъл хитовата изпълнителка на „Бангаранга“ в имотните си схеми.

В началото на седмицата Дара беше обявена за почетен гражданин на Община Аврен на тържествена церемония в читалището „П.Р. Славейков“, а освен званието победителката на „Евровизия“ получи като дарение и общински парцел от 600 кв. м. в баровското село Близнаци. Селото е разположено край брега на Черно море и устието на река Камчия, разполага със собствен плаж, а в непосредствена близост до него се намират курортния комплекс „Камчия“ и къмпингите „Евъргрйн котидж“, „Романтика“ и „Мечта“. Заради тези обстоятелства, в село Близнаци

общинските имоти отдавна са разпродадени

на съмнително ниски цени от кмета Емануил Манолов и дирижирания от него Общински съвет, а местните жители подозират, че градоначалника е собственик в сянка на куп завзети по втория начин парцели, върху които вече са изградени ваканционни къщи.

Към днешна дата квадратен метър земя в село Близнаци се продава от частници между 80 и 100 евро, а къщите в крайморското село започват от 150 000 евро и достигат до 500 000 евро, установи проверка на „Уикенд“ в сайтовете на имотните агенции.

„Кметът на Аврен Емануил Манолов се разпорежда еднолично като феодал със земите на общината. Преди около година

отчужди повече от 300 имота на местни жители

в местността Крушките, уж с мотив, че част от парцелите се отнемат от собствениците им за улична регулация, разпоредена от областната администрация. Свързани с него хора пък още преди няколко години придобиха на безценица куп имоти в село Близнаци, върху които изградиха ваканционни комплекси. Сега кметът използва популярността на Дара, за да разпродаде покрай нея заграбените преди години парцели на още по-високи цени. В Аврен вече се говори, че бъдещата ваканционна къща на Дара в село Близнаци ще бъде изградена от строителна фирма на приближения до кмета бизнесмен Данаил Добрев, който планира да сложи ръка на всичките съседни парцели“, разказа пред „Уикенд“ строителен предприемач от Варна, развиващ бизнес в община Аврен.

Срещу решението на Емануил Манолов и общинските съветници от Аврен да подарят

апетитен парцел за над 50 000 евро на Дара

са и повечето местни жители, които обаче не смеят публично да роптаят от страх да не се превърнат в мишена на управника и администрацията му.

„Защо кмета не подари някой от собствените си имоти на Дара, а я награждава с общински парцел? Бабата на певицата – Драганка, живее в село Тръстиково, където притежава къща, можеше да подарят парцел на Дара в същото село, но там имотите не са толкова скъпи и липсва инвеститорски интерес. Дара стана почетен гражданин и на София, както и на Варна, защо там не я дариха с общински имот?“, недоволстват от щедрия подарък към победителката на „Евровизия“ критиците на кмета на Аврен Емануил Манолов. Според думите им, Дара не е безимотна и поставена в крайна нужда, за да получава безплатен имот с гледка към морето, а е въвлечена волно или неволно в схемите на кмета на Аврен.

Обвинения, че Емануил Манолов дирижира имотни измами в Община Аврен отправи преди година и лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов, който обвини градоначалника, че покровителства схема за незаконно присвояване на къмпинги край река Камчия и че действа в ущърб на частни инвеститори. Тогава Емануил Манолов отрече община Аврен да има каквото и да е участие в казуса с въпросните частни имоти и се закани да съди Михайлов за уронване на престижа му.