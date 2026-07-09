Втори живот за финалист от „България търси талант“: Преживях най-тежкия период в живота си https://hotarena.net/laifstail/vtori-zhivot-za-finalist-ot-balgariya-tarsi-talant-prezhivyah-nay-tezhkiya-period-v-zhivota-si HotArena.net

Втори живот живее илюзионистът Старбой Айвън.

Финалистът в „България търси талант“ е напълно възстановен след зверско падане на сцената и счупена капачка на коляното.

„По време на една от репетициите за голямото ми шоу в НДК стана злополука. Паднах от голяма височина и пострадах сериозно - счупена капачка на коляното и скъсани коленни връзки. Бях изпаднал в доста шокова ситуация. Пострадаха също баща ми и главната ми асистентка, за щастие по-леко“, разкрива пред „България Днес“ магьосникът.

Налага се

спешна операция

която минава успешно.

„Това е най-тъжният период за мен в живота. Отменихме шоуто, но обстоятелствата бяха такива. Трябваше да отменим и всички предстоящи представления в страната“, изповядва факирът на магията.

Периодът е изключително труден за Айвън, особено когато трябва да стои с шина.

„Но аз съм голям инат, много силен човек и вярвам, че волята е по-мощна от всяко едно лекарство. И за миг не съм се предал. За мен е важно да мотивирам хората чрез моето изкуство. Тази ситуация беше един от примерите, в които мога да покажа, че силата на човешката воля е необятна. И когато повярваме силно в нещо, то се случва. Аз вярвах, че всичко ще бъде наред и нещата ще се подобряват с всеки изминал ден. Тази ситуация ме мотивира още повече“, казва още Старбой.

След новото начало илюзионистът се завръща на сцена и подновява усилено репетиции.

Насрочва и нова дата

за подготвяния по-рано мащабен магичен спектакъл в НДК - на 18 февруари 2027 г.

„Човек никога не трябва да се отказва от мечтите си и в най-трудните мигове. Вярвам, че всяка една трудност ни се случва с цел да ни направи по-подготвени за големите успехи. Всяка сложна ситуация трябва да я преминаваме с високо вдигната глава и голям дух. Справим ли се с тях, ще предстоят много хубави неща“, категоричен е Айвън.