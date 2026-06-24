Жанета Осипова не е първата! БГ звезди едва оцеляват в катастрофи, трима загинаха на пътя https://hotarena.net/laifstail/zhaneta-osipova-ne-e-parvata-bg-zvezdi-edva-ocelyavat-v-katastrofi-trima-zaginaha-na-patya HotArena.net

Тези дни снимки на плеймейтката Жанета Осипова разтърсиха мрежата. Русото изкушение е с гипсова яка на шията и с травми на лицето и тялото. Моделката не разкри на какво се дължат пораженията, но звездният коафьор Ивайло Колев издаде, че Осипова е претърпяла катастрофа. Нито един от двамата още не е изнесъл подробности за инцидента.

Осипова ктастрофирала тежко

Малко преди това при Мариан Станков - Мон Дьо се изповяда миската Кристин Илиева. През 2018 г. тя едва оцеля след зверска катастрофа край Плевен, докато пътува в колата на своята приятелка - поп певицата Дивна. 20-годишната тогава изпълнителка предприема неправилно изпреварване, колата й изхвърча от пътя и се удря в мантинелата. На спътничката й бяха извършени серия сложни операции с престои в барокамера заради жестоките разкъсвания на десния крак.

Възстановяването й продължава чак до 2020 г. Дивна, която след премеждието изпадна в тежко психическо състояние, успя да събере кураж и да помоли за прошка Кристин. Пред Мон Дьо моделката довери, че певицата й държала главата след катастрофата и я молила да не заспива.

Попфолк ветеранката Кали пък е разказвала как още докато майка й е била бременна с нея, е претърпяла тежко ПТП. По-късно и самата Кали катастрофира в тийнейджърските си години. 15-годишната бъдеща попфолк звезда тръгнала към центъра, за да си купува обувки за морето, когато по пътя й спира кола с непознати. Те й предлагат да я откарат. Автомобилът обаче паднал от моста в река Искър. "Бях няколко дни в кома, имам изваден далак, шит и рязан черен дроб, кръвоизливи в белите дробове, фрактура на черепа и на ръката. Седем дни не беше ясно ще оцелея или няма, но благодарение на лекарите оцелях. Не ми е останала психологическа травма, само един голям белег на корема, който аз всячески опитвах да махна, не стана и накрая го татуирах", описва най-кошмарния период от живота си Кали.

Кали пада с кола в река Искър, получава жестоки контузии

Колежката й Емилия едва ли ще забрави за жестокия пътен инцидент преди няколко години, при който загина нейният доведен син Феди Башур. 19-годишното момче шофирало по магистрала "Тракия" в посока Пловдив, когато навлязло от суха в мокра настилка, получил се т. нар. аквапланинг, при който колата става неуправляема. Феди бил с тежка черепно-мозъчна травма и за съжаление въпреки бързата намеса на докторите от столична болница не успял да се пребори за живота си. А Емилия и годеникът й - бащата на Феди, бизнесменът Жорж Башур, имаха различни контузии - фолкзвездата бе с гръдна травма, а любимият й с лицева.

Доведеният син на Емилия загива при ПТП, тя и мъжът й получават травми при друг пътен инцидент

През 2011-а Емилия претърпява още една зловеща катастрофа, пътувайки за Бургас. Тогава тя била зад волана и карала с 200 км/ч.

И на попфолк дивата Анелия не й се е разминало без ПТП. То се случва след нейно участие в Пловдив навръх 8 март. Анелия се връщала заедно с озвучителя си към София, шофирал нейният колега. Черният джип "Ауди" на певицата бил с изцяло огъната ламарина и е истинско чудо, че нито тя, нито спътникът й са имали сериозни поражения. Анелия винаги е имала слабост към големите коли, защото са не само мощни, но и по-надеждни на пътя. Решението да се ориентира към тях идва още през 2012 г., когато навръх Коледа изпълнителката катастрофира след свое участие в Русе.

В България всички са чували за страстта на Ненчо Балабанов към моторите. И въпреки шофьорската му предпазливост и той е ставал жертва на пътен инцидент.

На Балабанов му се разминавало с леки травми

"Падал съм с мотора с 60 км/ч на улицата, което ми е и първото падане с мотор. Разминах се с натъртени ребра и ожулени лакти и колене", разказва водещият на "Сделка или не".

Друг заклет любител на возилата на две колела - актьорът Калин Врачански, е признавал, че има цели четири сериозни катастрофи с мотоциклета си. Две станали в града, при едната имал поражения само по крака и пръстите, но две седмици по-късно го засича шофьор и се прехвърлил през мотора. Но няма моторист, който да не е падал, обобщава философски звездата от "Стъклен дом".

Врачански е падал неведнъж от мотора си след сблъсък с коли

Асен Блатечки също е преживял сериозни инциденти с мотора си. През 2014-а той катастрофира на път за премиерата на филма с негово участие "Съдилището". Блатечки натискал до дупка газта, за да не закъснее, когато се случва катастрофата. За негов късмет тя се оказва лека, но според близките му няма обяснение как се е разминал с най-лошото.

Блатечки четири пъти е преживявал инциденти с мотор

"Оживях след няколко тежки катастрофи. Не смятам, че сме сами. Има сила, разум, който ни напътства", благодари на Бога Асен Блатечки.

Зведата от "Под прикритие" Мариан Вълев-Куката също е имал лош късмет на пътя. Автоинцидентът се случва преди повече от 15 години на магистралата на входа на Варна. За тази ситуация и до днес популярният актьор казва, че се е разминал като по чудо без сериозни наранявания, а само с няколко шева. Куката карал джипа си, когато изгубил управлението над возилото, след което се завъртял и се ударил в мантинелата.

Куката се отървал невредим по чудо, след като джипът му поднесъл на магистрала

Любо Киров още не може да повярва, че се е отървал само с уплаха, след като на магистрала "Тракия" край Стара Загора заради хлъзгавия от дъжда път БМВ-то му се поднесло и се забило в мантинелата. Тъй като звездният изпълнител карал с висока скорост, не могъл да спре и изкъртил около 10 метра от предпазната ограда. Автомобилът му се смачкал до неузнаваемост, самият той оцелял по чудо.

Киров и майка му били на косъм от смъртта, докато пътували към вилата си

Това е втори случай, при който Любо Киров се спасява в тежка катастрофа. Преди години певецът пътувал с майка си с малка спортна кола за вилата им. На един завой колата се обръща и докато летят с главите надолу, се споглеждат с майка му с мисълта "Край! Чупим си вратовете", и в този миг колата се обръща и пада на гумите като в памук. Изпълнителят е убеден, че живее втори живот заради намесата на Господ.

Трима певци загиват

През 1992 г. в центъра на Москва издъхва на място при автомобилна катастрофа естрадният певец Петър Чернев. Колата, в която е пътувал изпълнителят, е буквално размазана, а самият Чернев е помлян до неузнаваемост.

Петър Чернев не можа да види дъщеря си пораснала

През юли 1999 г. при пътен инцидент край сливенското село Блатец намира смъртта си попфолк звездата Румяна. Автомобилът е управляван с висока скорост от нейния приятел Любен Весков. Певицата изхвърча през предното стъкло и загива на място.

Румяна загина в зверска катастрофа през юли 1999 г.

На 28 август 2005 г. младата попфолк изпълнителка Рейхан напуска този свят след катастрофа предишния месец край Севлиево. На място загиват и приятелят й Мартин Кискинов-Кезо и пътуващият на предната седалка музикант от оркестър "Кристал".