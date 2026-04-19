Жени Живкова призна за развода, но спести подробности

Жени Живкова призна за развода си с Андрей Стефанов, с когото имат две пораснали дъщери – Людмила и Андреа. Дизайнерката и бизнесменът сложили край на 34-годишния си брак през есента на 2024 г., говори се в светските среди, но се разбрало едва миналата година. Въпреки засилените слухове, а и очакваните спекулации, свързани с причините, довели до разлъката, внучката на бившия Първи така и не коментира темата.

Направи го едва тази седмица, съвсем помежду другото, когато гостува в предаването „Преди обед“ по Би Ти Ви. Жени Живкова, която е дъщеря на Людмила Живкова от брака й с Любомир Стойчев, призна за промяната в семейния си статус, но не пожела да сподели подробности. Разводът не пречи да продължавате напред, предположи водещата Яна Донева. „Естествено, че на никой не пречи, мисля. Понякога човек се чувства и по-свободен“, сподели Жени Живкова. Запитана от актьора Петър Дочев, екранната половинка на Яна Донева, какво за нея е свободата, внучката на Тодор Живков изтъкна, че това е възможността да се изявяваш в сферата, в която имаш желание да го правиш, и да нямаш пречки за това. „Има много хора, които се чувстват потиснати от различни обстоятелства, за да могат да се изявяват, или примерно семействата им не ги подкрепят“, каза дизайнерката, но не стана ясно дали включва и себе си, както и дали нещо подобно е допринесло за разпада на брака й. Тя беше доста по-словоохотлива, когато стана дума за Международната детска асамблея „Знаме на мира“ – мащабната инициатива за детско творчество, стартирала през 1979 г., под егидата на Людмила Живкова. Жени Живкова продължи каузата от 1999 г. „с възможностите вече на неправителствена организация“, както тя обясни. Тази година на 1 юни отново ще има асамблея „Знаме на мира“, като ще включва няколко събития.

В светските среди се говори, че отношенията между Жени Живкова и Андрей Стефанов не били цветущи дълго време преди да се решат да прекратят брака си. До това се стигнало, въпреки че положили усилия да скрепят връзката си и правили не малко компромиси. Когато миналата година се разбра за развода им, се говореше, че не бил по взаимно съгласие. Бизнесменът подал молба за прекратяване на основание „дълбоко и непоправимо разстроен“, както е записано в Семейния кодекс в съответния член. В резултат официализирането на разлъката не минало съвсем безпрепятствено и бързо. Така или иначе, разводът вече е факт. Остава неясно как вече бившите съпрузи са се разбрали за подялбата на имуществото, придобито по време на брака им.

Жени Живкова и Андрей Стефанов се запознали по време на соца, а сватбата им била планирана за края на 1989 г. Плановете им се провалили, заради политическите събития около 10 ноември – свалянето на Тодор Живков от власт. Сватбата се преместила за следващата година. Жени Живкова и Андрей Стефанов си казали „Да“ на 10 януари 1990 г., като тържеството не било толкова пищно, колко вероятно се е очаквало. Освен това, дизайнерката не носила булчинска рокля, а бял костюм на българската марка „Рила стил“. Кумувала й Лора Виденлиева, която едва по-късно става популярна като втората съпруга на Владимир Грашнов – бившият собственик на „Мобилтел“ и майка на певеца Руши Видинлиев.

Дни след сватбата, семейство Живкови било подложено на масирана атака. Тогава били повдигнати обвинения за длъжностно присвояване срещу спортния деец и някогашен директор на БНТ (1972-1982 г.) Иван Славков – вторият съпруг на Людмила Живкова и баща на Тодор Славков. Срещу Батето имало и обвинение за незаконно притежание на оръжие. След години някогашният шеф на БОК бил обявен за невинен. На 18 януари 1990 г. пък Тодор Живков бил арестуван и обвинен в редица престъпления. Всички дела били прекратени, след смъртта му на 5 август 1998 г.

Миналата година, семейството понесе пореден удар с неочакваната смърт на Тодор Славков – брат на Жени Живкова. Той беше намерен мъртъв в къща за гости в старозагорското село Асен на 21 юли, точно 44 години след смъртта на майка си Людмила Живкова. Последваха редица спекулации, но в крайна сметка като причина за смъртта му официално беше обявено самоубийство.

Трагедията се случи дни преди да се състои планираното сватбено тържество на Людмила, голямата дъщеря на Жени Живкова, и проспериращият бизнесмен Владимир. Съвсем очаквано се появиха слухове, че сватбата била отменена. Дизайнерката обаче ги опроверга в „Преди обед“. Голямата й дъщеря и зет й сключили граждански брак на 30 май и по-късно направили сватба, но в тесен кръг. Присъствали само най-близките им приятели.