Знаменита диджейка идва за Дара Никой не е виждал лицето на тайнствената Самсара https://hotarena.net/laifstail/znamenita-didzheyka-idva-za-dara HotArena.net

Никой не е виждал лицето на тайнствената Самсара, но всички искат да записват с нея

Световноизвестната диджейка с покрито с воал лице - Самсара, идва у нас! Това ще се случи през уикенда в Лозенец в "Хасиенда".

Една от най-разпознаваемите и същевременно най-загадъчни фигури на съвременната електронна сцена е проявила желание да се запознае с нашата победителка от "Евровизия" - Дара.

Очарователна е, но никой не е виждал лицето й Снимка: Архив

Самата певица неведнъж е споделяла, че международната сцена за нея е бъдеще и много иска да си партнира с известни в цял свят музиканти.

Самсара от своя страна се превърна в световен феномен благодарение на милионите последователи и гледания в TikTok, като същевременно успява да запази своята самоличност далеч от публичното пространство. Досега никой не е виждал истинското й лице. За да видят участието й, в дискотека в Лозенец идват представители на международните бизнес среди, сред които предприемачи, инвеститори, банкери, собственици на компании и експерти от технологичния сектор.

Иначе на участието си Самсара ще се запознае и друг свой световноизвестен колега - испанския диджей и продуцент Джо Дийм - артист с международна кариера, както и с членове на автомобилните клубове в Европа.

Междувременно Дара сподели в интервю за италианското издание на "Ролинг Стоун", че тъй като е дипломирана с профил народно пеене, бъдещите й мащабни проекти ще преплитат съвременния попзвук с БГ фолклор. Дара беше и специален гост на най-престижните гръцки музикални награди в зала "Таекун До" в Атина. Изпълнението й на "Бангаранга" изправи хилядната гръцка публика на крака. По време на изненадваща церемония гръцкият музикален лейбъл "Panik Records" удостои нашето момиче със златна плоча за "Бангаранга". Песента бетонира позицията си на номер 1 в гръцките дигитални класации в продължение на седмици. Гръцката връзка е силна, тъй като съавтор на парчето е известният гръцки хитмейкър Димитрис Контопулос.

Веднага след това Дара се връща за снимките на "Гласът на България", където ще влезе в ролята на треньор в новия сезон на обичаното музикално шоу по bTV.