Звезда от "Диви и красиви" заби ново гадже (Фото)

След бурните любовни драми и сълзите в шоуто днес Евгения от "Диви и красиви" е като преродена - сияеща, влюбена и видимо щастлива. Екип на "България Днес" я засече в сърцето на София, където красавицата се разхождаше ръка за ръка с мистериозен мъж, който явно е новата й половинка.

Двамата изобщо не се притесняваха от чужди погледи - напротив, личеше си, че се чувстват повече от добре заедно. Разходката им премина спокойно, а в един момент влюбените седнаха на пейка пред Националния дворец на културата. Там близостта им стана още по-очевидна - мъжът не спираше да държи Евгения нежно през кръста, а хубавицата се беше сгушила до него с лека, естествена усмивка и му показваше нещо на телефона си. До момента Жени не е разкривала нищо за този мъж - нито снимка в социалните мрежи, нито намек за връзка, а какво е името на партньора й, остава пълна загадка.

Кадърът, който ги издаде

Само допреди месеци картината около Евгения бе съвсем различна. В риалитито хубавицата преживя истинска емоционална вихрушка - първо с Божин, който без колебание я остави и се насочи към Джулия. По-късно съдбата направи обрат и Джулия го заряза, за да намери щастието си с Николай Георгиев, с когото дори спечелиха формата, но връзката им не оцеля извън него.

След първия удар Евгения потърси утеха при тенис треньора Николай Масурски. Той й даде надежда, при това публично - с гръмко обяснение в любов в ефира на Нова тв. Само че приказката бързо се превърна в разочарование. Масурски се отдръпна, оставяйки Евгения объркана и наранена, а сълзите на винаги усмихната врачанка пред камерите трогнаха зрителите. Финалният шамар дойде по време на церемония, когато Масурски подари гривна на друга участничка - Елвира Йорданова, и без да се замисли, изпрати Евгения у дома. Малко след това насочи вниманието си към Ивелина, с което окончателно затвори страницата с Жени.

Съкрушена, но достойна, Евгения напусна предаването със силни думи, които показаха колко голямо сърце има: "Тръгвам си от "Диви и красиви" със сълзи в очите, но и с огромна благодарност в сърцето. Влязох с надеждата да намеря любов, а получих много повече - приятелства, уроци, смях и моменти, които ще нося завинаги".

Чаровницата не скри, че е дала всичко от себе си - доверила се е, обичала е и е била истинска въпреки болката и интригите.

Днес всичко това изглежда като далечен спомен. Евгения е по-силна, по-уверена и най-вече обичана с новия мъж до себе си.