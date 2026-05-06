Гимли от Властелина идва в София

Звездата от „Властелинът на пръстените" Джон Рийс-Дейвис, изиграл емблематичния Гимли, пристига в България през лятото. Феновете у нас ще имат изключителната възможност да се срещнат с него на живо на 12 юли в Интер Експо Център в рамките на фестивала Aniventure Comic Соп 2026, пише Телеграф.

Притежателите на специални билети ще могат да получат автограф и снимка с актьора. Джон Рийс-Дейвис е уелски актьор с десетилетна кариера, познат със запомнящите се си роли в поредиците “Индиана Джоунс* и “Властелинът на пръстените". Участвал е в над 200 филма и сериала, демонстрирайки актьорския си обхват и умението си да влиза в разнообразни роли. Той има 3 номинации за награда на Гилдията на киноактьорите и една спечелена.

С номинация за награда „Еми" и богата филмография. Джон е сред уважаваните и признати актьори, които оформят облика на приключенското и фентази кино. Неговото харизматично присъствие и запомнящ се образ в ролята на Гимли го превръщат в един от най-обичаните персонажи в култовата трилогия за Властелина.

Освен в историята за Средната земя Рийс-Дейвис оставя ярка следа и в друга емблематична приключенска поредица “Индиана Джоунс", кодето влиза в ролята на Sallah.