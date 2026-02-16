Антон Порязов създава магия за сираци

Актьорът Антон Порязов за пореден път показа, че талантът и сърцето могат да вървят ръка за ръка, пише България Днес.

Този път той съчетава театралното изкуство и социалната ангажираност, организирайки незабравима екскурзия до София за малчуганите от Дома за деца, лишени от родителска грижа в Карлово. Средствата са събрани от продажбите на стихосбирката му „Из душата на едно дете“. Повечето деца не са идвали в София, разказва Антон.

Той подробно описва програмата за малчуганите. Ще гледат театрална постановка, в която играе самият той – „Напразни усилия за любовта“. Средствата от билетите ще отидат за дома. След спектакъла заедно с цялата трупа и с децата ще вечерят, а на следващия ден Порязов ще им покаже декорите от киноцентъра и ще разгледат културни и исторически забележителности.

Освен с грижите за децата Антон се занимава усилено с репетиции. Наскоро приключи снимките на късометражния филм „Сара“. В момента снима английско-германска супер продукция на режисьора Зсолт Бакс.