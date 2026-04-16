Божинов и Мартин Петров станаха полицаи в Япония

Валери Божинов и Мартин Петров се появиха в култово аниме "Death Note" като част от международен екип полицаи, пише България Днес.

През 2026 японската сага отбелязва 20 години от създаването си, а зоркото око на българските фенове разкри любопитен детайл, останал скрит с години. В сецени с международен Интерпол ясно се видат табелки с имената на героите, сред които изпъкват тези на Валери Божинов и Мартин Петров.

Макар присъствието им да изглежда като дребен детайл, за феновете то остава любопитен и запомнящ се момент.