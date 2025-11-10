Последни
Популярни
Горещи

Димитър Кузманов с нова гимнастичка

https://hotarena.net/lubopitno/dimitar-kuzmanov-s-nova-gimnastichka HotArena.net
HotArena.net
364
Димитър Кузманов с нова гимнастичка

HotArena.net
364

Един от най-добрите български тенисисти, Димитър Кузманов, явно има афинитет към гимнастичките, пише България Днес.

След няколкогодишна връзка с Християна Тодорова, сега заби нова бивша грация. Тя е Бистра Старейшинска и освен бивша гимнастичка е финалистка в риалити формата “Островът на 100-те гривни”.

Те все още нямат обща снимка, но споделиха общи кадри в инстаграм преди няколко дни. Те са от Мацуяма, Япония, където Кузманов участваше в чаланджър. Освен това Бистра показва завиден интерес към тениса в последно време. 

 

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.