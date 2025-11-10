Димитър Кузманов с нова гимнастичка

Един от най-добрите български тенисисти, Димитър Кузманов, явно има афинитет към гимнастичките, пише България Днес.

След няколкогодишна връзка с Християна Тодорова, сега заби нова бивша грация. Тя е Бистра Старейшинска и освен бивша гимнастичка е финалистка в риалити формата “Островът на 100-те гривни”.

Те все още нямат обща снимка, но споделиха общи кадри в инстаграм преди няколко дни. Те са от Мацуяма, Япония, където Кузманов участваше в чаланджър. Освен това Бистра показва завиден интерес към тениса в последно време.