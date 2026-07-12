Калин Евтимов от „Бригада Нов дом” обожава живота си на село

От 2 години Калин Евтимов е част от предаването „Бригада Нов дом”, което не просто ремонтира жилища, а променя човешки съдби. Заедно с Мария Силвестър и останалите майстори той успява да върне надеждата на десетки семейства, които са загубили вяра, че някога ще живеят достойно. Усмивката, спокойствието и професионализмът му бързо спечелиха симпатиите на зрителите, които вече го приемат като един от двигателите на най-емоционалния телевизионен проект у нас.

Докато помага на непознати хора да започнат живота си отначало, Калин преживява и един от най-вълнуващите моменти в личния си живот. Наскоро семейството му отпразнува успешното завършване на първи клас на дъщеря му Карина. Момичето е гордостта на своите родители. Калин твърди, че детето е най-голямата му мотивация да се труди неуморно всеки ден. Заедно със съпругата му Аня преживяват емоционално успехите на наследницата си и се радват на всяка нейна крачка по пътя към израстването й като личност.

Евтимов е познат на зрителите и покрай участието му във „Фермата” 8. Там той впечатли с трудолюбието си, спокойния си характер и способността да бъде балансьор в напрегнатите ситуации. Покрай телевизионната популярност Калин се сдоби и с немалко почитателки, но подчертава, че сърцето му принадлежи единствено на съпругата му.

Домът на Евтимови се намира в пернишкото село Долна Диканя – място, което майсторът определя като сбъдната мечта. Макар че ежедневно пътува до София по работа, той не би заменил спокойствието на селото за динамиката на големия град. Първоначално обаче бил силно предубеден към живота извън столицата. Израснал е в София и никога не си е представял, че ще живее другаде, но после напълно променил мнението си. Днес е убеден, че това е най-доброто място за отглеждане на дете. Семейството често кани приятели, организира весели събирания и се наслаждава на спокойствието, което природата предлага.

Любовната история на Калин и неговата съпруга също буди любопитство. Двамата се срещат в Кипър, където по това време играят професионално хандбал в местното първенство. Спортът ги събира, а само година по-късно вече живеят заедно. Жена му е украинка. След началото на войната Калин успява да помогне на всички нейни близки да се установят в България. Това е един от моментите, с които много се гордее, защото вярва, че истинската сила на семейството се проявява в трудните времена.

Любовта на Евтимов към спорта се заражда още от детството. Майка му е бивша баскетболистка, а баща му – спринтьор. Калин обаче избира хандбала и дълги години посвещава живота си на него. Играл е в големи зали и признава, че адреналинът от мачовете трудно може да бъде заменен. Въпреки успехите си обаче осъзнава, че в България този спорт не предлага достатъчно възможности за финансова стабилност. Затова взема трудното решение да се раздели с професионалната си спортна кариера и да се насочи към строителния бизнес.

Началото на новото му професионално поприще идва благодарение на приятел, който се занимава с вътрешни ремонти. Постепенно Калин открива, че притежава усет към строителството и дизайна, а впоследствие създава собствена бригада заедно със своя колега Симеон. Работи рамо до рамо и с баща си, а екипът му се състои от няколко души, които зрителите виждат и в „Бригада Нов дом”. „Аз и колегата ми Симеон сме създатели на строителната бригада. В реалния живот целогодишно се занимаваме с дизайнерски проекти и вътрешни ремонти. Работата ни е много прецизна, а всеки от екипа е силен в своята област”, разказва Евтимов.

Поканата да стане част от „Бригада Нов дом” приема почти веднага. Единственото, в което първоначално не вярва е, че толкова сериозни ремонти могат да бъдат извършени само за няколко дни. Реалността обаче се оказва още по-предизвикателна. Работата се случва основно през есента и зимата, когато студът, лошото време и проблемите с доставките често поставят екипа пред сериозни изпитания. „Даваме всичко от себе си, за да приключваме в срок. Има огромно напрежение, защото сме притиснати както от времето, така и от атмосферните условия. Нужна е много добра организация и тя се получава само защото целият екип се раздава на максимум”, споделял е майсторът.

Според него огромна заслуга за успеха на предаването има и Мария Силвестър. Освен че е лице на формата, тя активно участва в организацията, намира доброволци, съдейства при кризисни ситуации. Калин и водещата са много близки, но чисто приятелски и професионално. Съпругата на майстора пък твърди, че не го ревнува, защото никога не ѝ е давал поводи да се съмнява в него.

Най-голямото предизвикателство са проектите, които изглеждат почти невъзможни. Нерядко екипът попада в домове без баня, без нормална електроинсталация или с тежки конструктивни проблеми. „Имали сме проекти, в които изобщо е нямало баня и е трябвало да изградим изцяло ново помещение с ВиК. Някои ремонти едва ли бихме поели в реалния живот, защото са изключително трудни, но мотивацията ни да помогнем е огромна и винаги успяваме”, твърди Калин.

В личен план най-силната му опора остава съпругата му Аня. Именно тя го убеждава да кандидатства за „Фермата”, след като два пъти не получава дори покана за кастинг. Третият опит, направен буквално в последния момент, се оказва успешен и променя живота му. „Това е преживяване, което никога няма да забравя. Стигнах почти до финала, намерих истински приятели и натрупах безценен опит”, спомня си майсторът. Макар да не печели шоуто, той си тръгва като един от най-харесваните участници. Зрителите оценяват неговото спокойствие, интелигентност и способността му да избягва интригите.

Свободното си време Евтимов посвещава на семейството, риболова и моторите. Обича да пътува както из България, така и по света, защото вярва, че всяко ново място носи различно вдъхновение. Най-голямото удовлетворение обаче получава от благодарността на хората, чиито домове е помогнал да бъдат преобразени. „Всички, на които помагаме, ни пишат и ни изпращат снимки. Някои вече ни приемат като част от своето семейство. Получаваме и покани да им гостуваме. Това е най-голямата награда за положения труд. Умората от снимките е огромна, но я усещаме чак когато всичко приключи”, признава Калин.

След края на телевизионния сезон майсторът си позволява и почивка, за да се възстанови физически и психически. После е готов да се върне към работата си с нови сили и нови проекти, защото за него строителството никога не е било просто професия. Откакто е част от „Бригада Нов дом”, вече е възможност да променя човешки животи.