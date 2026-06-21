Арестуваният наркоман Стоян Колев печели по 20 000 евро на месец

Друсаният до козирката инфлуенсър Стоян Колев, който полицията задържа на 16 юни да шофира почерпен и с пистолет в ръка, печели по над 20 000 евро месечно! Към банковата му сметка се стичат баснословни суми, които агресивния наркоман печели с вулгарните си видеоклипове, които се въртят в социалните мрежи. Това разкриват познати на Стоян, пред които той не спирал да се фука с финансовото си благополучие.



Стоян от поне година е любимец на българските деца. По него буквално са луднали стотици хиляди ученици, които използват свободното си време, за да гледат и слушат простотиите му в ТикТок и Инстаграм. Естествено срещу кликване, което му носи „стотинки”. Надутият батка е отворен по всякакви теми. Той говори, бързо агресивно, върти уста, плези се, прави криви физиономии и дори плюе. Често компания му прави блондинка, барната с всевъзможни тунинг услуги. Дамата демонстрира покорство и видимо доволство от това, че устаткото я нарича „парцал”, „боклук”, „курво”, „животно” и каквото ли не още. Жената обаче е щастлива и усмихната. Приема думите му като житейска благословия и невероятни комплименти, изречени от любимия човек. Според запознати, това е умишлена игра между тях и момичето получава част от заработените суми.



Стотици хиляди младежи следят с нетърпение видеата на мъжа с бицепсите, който не се притеснява да се разхожда по гащета пред камерата. Все пак има тяло за грях и глава на професор, който ръси житейските истини, без да цепи басма никому. Това също е „уау” за ученическата му публика, останала без родителски контрол.

Сред разпространяваните му клипове са и такива с голи жени. Мацките се излежават блажено в кревата му, докато той облича дрехите си след секс забавление с тях.



„Нещата вече излизат извън контрол, защото в стаята си децата се затварят и не пускат родителите си. Искали да имат свое пространство. Добре! Когато им го осигуриш това пространство, нямаш контрол на тях. Истината е, че ако не им се прави забележка, двадесет и четири часа ще бъдат в нета. И тогава се явяват новите герой като Киро Брейка, Стоян Колев и други подобни идиоти. Те говорят различно от останалите. Казват неща, които няма къде другаде да бъдат чути. Получават сърца, детелинки, диаманти, отговарят на въпроси. Те са звезди от самото си появяване пред камерата и демонстрират уверено звезден непукизъм.

Децата не си задават въпроса дали отсреща им говори криминален типаж. За тях е важно нещо да ги развлича, да ги забавлява.



Стоян Колев има стотици хиляди гледания. Не ми се мисли, колко от тийнейджърите искат да му подражават и нямат търпение да станат на неговите години, за да цепят мрака.



Този мъж шофира надрусан не за първи път, но говори за наркотиците и обяснява, че отдавана е чист. В клиповете си е правил какви ли не щуротии. Размахвал е автомат, после се обяснявал, че това била детска играчка. Оръжието му не било истинско. Децата примат нещата буквално. Те не могат да схванат, че този батко има дълбоки проблеми със себе си, че е вреден за обществото, че застрашава човешки животи, не само карайки почерпен, но и с призивите си към бунт, промени, неподчинение и т.н.”, разказва столичанката Павлета Иванова, майка на две тийнейджърки.



Прокуратурата вече повдигна две обвинения срещу джигита от автомагистрала „Тракия”. Първото е за хулиганство, извършено при управление на моторно превозно средство. Според обвинението Стоян Колев е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, като е шофирал агресивно и е показвал пневматична пушка през люка на автомобила си, докато шофирал по автомагистрала „Тракия”. Второто обвинение е за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества. От прокуратурата уточниха, че употребата на кокаин е била установена по надлежния ред с техническо средство по време на извършената полицейска проверка. Шофьорът се е съгласил и на кръвна проба за лабораторен анализ. С постановление на наблюдаващ прокурор Стоян Колев е задържан за срок до 72 часа.



Припомняме, че 39-годишният мъж беше арестуван за кратко и през месец май тази година, заради отправени призиви за гражданско неподчинение.