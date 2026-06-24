Фолк певицата Магда на косъм от СМЪРТТА: Майка ми искаше да скочи от 10-ия етаж заради мен https://hotarena.net/pod-pricel/folk-pevicata-magda-na-kosam-ot-smartta-mayka-mi-iskashe-da-skochi-ot-10-iya-etazh-zaradi-men HotArena.net

Магда Стоянова, по-известна като Магда, е сред утвърдените имена в българската попфолк музика. Родена е на 23 септември 1983 г. в Бургас, а музикалният й път започва през 2003 година, когато дебютира с първата си песен „Море и суша“. Едва на 18-годишна възраст вече печели наградата за „Дебют на годината“ на фестивала „Тракия фолк“ и привлича вниманието на публиката.

През следващите години Магда се превръща в едно от популярните лица на попфолк сцената, като се налага с характерен стил и емоционално присъствие. Кариерата й продължава повече от две десетилетия, през които остава активна както на музикалната сцена, така и в концертния живот на страната.

Зад сценичния образ стои жена, преминала през редица житейски изпитания, за които Магда рядко говори публично. Именно за един от най-тежките моменти в живота си – катастрофа с АТВ, която едва не отнема живота й, Магда разказа специално за „Галерия“.

Зад сцената, концертите и усмивките, които публиката вижда, Магда носи спомен за едно събитие, което променя живота й завинаги. Преди години певицата преживява тежка катастрофа с АТВ, след която прекарва дни в реанимация и месеци във възстановяване. Днес тя вече може да говори за случилото се, но признава, че това остава един от най-трудните периоди не само за нея, но и за най-близките й хора.

Когато Магда е едва на 28 години, животът й вече се движи на бързи обороти – участия, снимки, пътувания и нови проекти. Нищо не подсказва, че само за секунди всичко може да се преобърне.

Малко преди да се случи тежкият инцидент, тя вече веднъж пада от въпросното АТВ. Ожулва ръката и крака си, прибира се, почиства раните и вместо да си вземе поука, решава отново да се качи на превозното средство. Желанието да кара се оказва по-силно от страха. Само дни по-късно идва катастрофата.

Магда почти няма спомени от случилото се. Помни отделни моменти преди инцидента – снимките на нов видеоклип на морето, рожден ден на своя приятелка, на който присъства няколко дни по-рано. След това в съзнанието й има празнина.

Певицата си спомня, че когато отваря очи, тя е в болницата.

Лекарите установяват тежки травми – счупвания на таза и подбедрицата. В началото обаче никой не подозира за най-опасния проблем. Малко по-късно състоянието й започва рязко да се влошава. Чувства се отпаднала, започва да й се спи, а изследванията показват сериозен спад в кръвните показатели.

Следват спешни прегледи, докато лекарите не откриват вътрешен кръвоизлив в таза – усложнение, което поставя живота й в реална опасност.

За Магда този период е като един изгубен откъс от живота й. За семейството й обаче всяка минута е била изпълнена със страх.

„Аз не помня почти нищо. Но близките ми помнят всеки момент, а това и до момента ги ужасява“, признава тя.

Родителите й преживяват особено тежко случилото се. Баща й не успява да събере сили да я види в болничната стая. Той не може да понесе гледката как дъщеря му е на легло, а след това в инвалидна количка и с патерици. Майка й, напротив, остава до нея през цялото време. Тя е човекът, който преминава през всяка тревожна новина, всяка операция и прекарва редица безсънни нощи.

Години по-късно двете минават заедно покрай блока, в който Магда е живяла по времето, когато се случва инцидентът. Тогава майка й за първи път признава колко тежко е преживяла всичко.

„Исках да се хвърля от десетия етаж. Не издържах“, проплаква тя на дъщеря си.

Думи, които Магда не успява да забрави и до днес.

Сега, когато самата тя гледа на живота по различен начин, разбира колко по-страшно е било всичко за родителите й, отколкото за самата нея.

„За мен беше тежко, но за тях е било много по-тежко“, признава певицата.

И до днес страхът все още съществува. Когато тръгне на участие, майка й очаква обаждане или съобщение, че е пристигнала благополучно. След края на вечерта – още едно, че вече е у дома. Понякога обаче Магда признава, че забравя да спази този техен ритуал. Става й тъжно и се чувства виновно, защото знае колко важно е за един родител да е спокоен за детето си.

Русокосата красавица е искрен човек и оптимист по душа. Тя разказва, че колкото и невероятно да звучи, въпреки болката и безсилието, които съпътстват възстановяването, тя пази и прекрасни спомени от трудния период. За нея това са били едни от най-хубавите й дни, заради хората около нея тогава.

Приятели и близки са неотлъчно до леглото й. Майка й е готвачка, както и двете й лели, всички се стараят да не й липсва нищо от любимите български гозби, като пълнени чушки и мусака.

Сред тях е и нейната близка приятелка Аделина Цанева, която се превръща в истинска опора за крехката изпълнителка. Двете прекарват часове в разговори и шеги. Смеят се дори когато ситуацията не изглежда никак забавна.

Когато Магда сяда в инвалидна количка и започва да излиза навън, приятелките й дори се шегуват къде да я „паркират“, докато си говорят.

„Чувствах се много обичана, докато се възстановявах“, спомня си тя.

Следват месеци на лечение и рехабилитация. По това време певицата е в един от най-силните периоди от своята кариера. Има много участия, а част от ангажиментите й се налага да бъдат поети от нейни колеги.

Въпреки това не губи желание да се върне към нормалния си начин на живот и сцената. Още щом състоянието й позволява, започва отново да посещава фитнеса – не толкова за тренировки, а за да се среща с хора, да се разсее и да почувства, че животът постепенно се връща към обичайния си ритъм.

Днес, години след катастрофата, Магда не обича често да се връща към тези спомени. Но когато го прави, не говори за болката, а за хората, които са били до нея. Защото ако инцидентът й е отнел нещо, той й е дал и важен урок – че в най-трудните моменти човек разбира колко богат е всъщност. Не заради славата, успехите или кариерата, а заради хората, които остават, когато съдбата те постави на колене.

Чаровната бургазлийка не крие, че с известна тревога наблюдава част от тенденциите при новото поколение изпълнители. Според нея границата между провокацията и прекаляването е много тънка, а артистите трябва да са наясно с отговорността, която носят пред своята публика. Като майка на малко момиче певицата признава, че често се замисля какви послания достигат до подрастващите.

„Гледат ни деца и момичета на много крехка възраст. Имам дъщеря и не бих могла да бъда част от някои неща, които виждам днес. Понякога дори се чувствам обидена, защото обществото често поставя всички изпълнители под общ знаменател“, казва тя.

Магда е категорична, че поведението на сцената е личен избор на всеки артист и не може да бъде налагано отвън. Според нея съществува погрешното схващане, че собственици на заведения или организатори диктуват как трябва да изглежда едно участие.

„Никой собственик на заведение няма да ти каже как да се държиш на сцената. Може да има изисквания за програмата, за времетраенето или за репертоара, но не и за начина, по който един артист избира да се представя пред публиката. Това е лична отговорност и личен избор“, добавя изпълнителката на „Спаси ме, любов“.

По думите й именно артистите са хората, които определят границите, които не бива да прекрачват, независимо от желанието за популярност и бърз успех.

Освен на сцената Магда признава, че е открила щастието и в личния си живот. С любимия й Влади се запознават във фитнес залата, когато техен общ приятел ги среща за първи път. Двамата са заедно от години и вървят рамо до рамо в отглеждането и възпитаването на своята дъщеричка Никол.

Малката принцеса е зодия Козирог и прекрачи училищния праг за първи път миналата година. Макар все още да не е сключила брак със своята половинка, певицата признава, че двамата се радват на хармоничен семеен живот.

Магда и Влади са изградили стабилна връзка, основана на доверие и взаимна подкрепа.