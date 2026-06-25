Вижте дъщерята на Румен Радев под прожекторите на сцената (СНИМКИ)

Въпреки че е едва в началото на кариерата си, младата актриса от Народния театър Дарина Радева може да се похвали, че работи с международно признати европейски режисьори. Дъщерята на премиера Румен Радев е сред актьорите, с които Йерней Лоренци вече репетира „Физика на тъгата“ по много награждавания и превеждан по света роман на Георги Господинов. В какъв точно персонаж ще влезе тя, ще разберем по-късно. Хърватинът вижда бъдещия спектакъл като своеобразен лабиринт, изграден от фабули, образи, звуци, спомени, „защото всеки от нас е прикован към собствения си кръст на самотата, скрит в собственото си подземие, където неуморно разравя миналото и мечтае за бъдещето“.

В действието постановчикът ще съчетава хепънинг, пърформанс и музика. Лоренци за втори път гастролира в Народния театър, а в неговия първи спектакъл с академичната трупа „Орфей“ всеки от артистите изпълнява по няколко задачи. Една от тях е да споделят съвършено интимна история. Вероятно и във „Физика на тъгата“ Йерней Лоренци ще измисли нещо подобно, което да разтърси публиката, а и самите артисти.

Преди броени дни излезе и премиерата на „Скъперникът“ на режисьора Слободан Унковски от Скопие, който префасонира Молиер в атрактивна и оспорвана трактовка. В нея Дарина е сред младежите, които имат свое мнение за класиката, без персонажът ѝ да е включен от автора сред действащите лица. Тя участва и в „Идеалният мъж“, хита на французина Тиери Аркур, който работи с първата ни трупа от 2007 г. Аркур периодично „освежава“ състава с нови лица. В „Елементарните частици“ на Крис Шарков по Уелбек Дарина също има епизодичен ангажимент, но понеже е на камерна сцена, превъплъщението ѝ се следи съвсем отблизо. В „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ на Боян Крачолов по Том Стопард се справя повече от добре със сложен монолог, а в „Пиано в тревата“ на Юрий Дачев въобще не ѝ липсва самочувствие сред майсторите Емануела Шкодрева, Христо Чешмеджиев, Велислав Павлов, Вяра Табакова. Ненапразно Христо Чешмеджиев казва за нея, че е „от нашата кръвна група“. В постановката по Франсоаз Саган тя е бивша манекенка, която обаче е напълно с акъла си. Така Дарина Радева бързо и ефектно елиминира подозренията на хлевоустниците, че е назначена в Народния театър като парашутист, а не заради потенциала си.

Мелпомена я пленява още като ученичка, включва се във франкофонска трупа

Дарина се увлича от театъра от малка, гледа представления и при първа възможност се записва в драматичен състав. Сред момчетата, с които дели страстта си към музите, е Стефан, синът на Витомир Саръиванов, с когото днес са заедно в „Скъперникът“. Те са приятели от 35-о училище, но особено се сближават, докато играят заедно в представленията във франкофонската трупа на училището Les Strapontins (думата означава допълнително столче за зрители). Неведнъж пътуват по фестивали. Дарина е Ляля в „Задача с едно неизвестно“ по прочутата пиеса на Людмила Разумовская „Скъпа Елена Сергеевна“ за глезльовци от съветски град през 80-те години, които тормозят учителката си по математика, нарушавайки нравствените правила.

Заедно със Стефан получават сериозни комплименти за партньорството си в „Усмивката“ и неслучайно си помагат при подготовката за кръговете в НАТФИЗ. Пътешестват заедно и до морето, замествайки отложения от коронавируса абитуриентски бал с посрещането на Джулай Морнинг на плажа.

Пенко Господинов, който прави впечатляваща кариера като преподавател в НАТФИЗ, приема Дарина Радева в класа си от първия път. Впечатлен е от момичето, което се класира на осмо място сред 600 кандидати. Доцентът, който днес вече е професор, винаги казва, че най-важни за професията са не само характерът и харизмата, но и стабилната обща култура. Може само да се гадае дали асът от сцената и екрана в началото е обърнал внимание на бащиното и фамилното име на студентката си. А и на церемонията за откриването на учебната година, на която Дарина се появява в ефирна черна рокля и бели кецове, родителите не са поканени заради рестрикциите на пандемията. Другия клас поема професор Маргарита Младенова, където попада Стефан Саръиванов.

Всъщност Дарина е абсолютният тип възпитаничка на Стефан Данаилов – екстравагантна, секси и със сериозен потенциал за кино. Но уви, Мастера, както го наричат учениците му, който също би трябвало да вземе първокурсници, си отива година преди това.

Нито Пенко Господинов, нито колегите ѝ се държат по-специално към дъщерята на премиера, а и Румен Радев съвсем дискретно присъства на годишните им изпити. Той гледа от последния ред „Гласовете на Чернобил“ по книгата на Светлана Алексиевич „Чернобилска молитва“ за кошмарите и трагедиите в атомната централа в средата на 80-те години. Студентите разказват истории на хора от Чернобил и не крият, че това е било изключително тежко за крехката им психика. Тогава Дарина предупреждава близките си с по-слаби нерви, че представлението е само за тези, които са наясно какво ги очаква в залата и трябва да са подготвени за ужасяващите сюжети. „Така казваме „не“ на войните“, категорични са възпитаниците на Пенко Господинов.

В дипломните представления Дарина е Самодива в „Кентърбърийски разкази“ по Джефри Чосър с режисьор Мирослава Гоговска и майка в „Дон Жуан се връща от война“ от Йодьон фон Хорват на Крис Шарков. Касиел Ноа Ашер без колебание я кани в своя филм-спектакъл „Сад. Игри по време на апокалипсис“, в който четири момичета и едно момче се събират за репетиции на пиесата „Мадам дьо Сад“ от Юкио Мишима. Светът навън е обхванат от предчувствие за настъпващ погром и те се впускат в хипнотично изследване на страстта, порока и лицемерието в едно общество, чийто морал е дълбоко подозрителен. Постепенно личните им отношения се сливат с тези на героите. Залата се превръща в затвор, а невинните игри – в смъртоносни. Дарина признава, че е била изкушена да опита нещо, което е съвсем различно от нея. Много ѝ допада подходът на Касиел Ноа Ашер, за която провокациите отдавна са надраснали целувките и ласките между жени. Предизвикателствата ѝ вадят страхове и предразсъдъци от артистите, което пък допълнително възбужда енергията им. Дарина е фен точно на подобни експерименти, при които реалностите се сливат – обича да ѝ е трудно.

Приема хладнокръвно скандала за началото си в киното в проект на Максим Генчев

Пътят ѝ към голямото кино е белязан с фалстарт, но не по нейна вина. Заради криворазбрани принципи и добре организирани интриги Максим Генчев – трън в очите на гилдията с филмите си за Левски и Ботев, не успява да осъществи проекта си „1349“ по повестта на Иван Вазов „Иван Александър“, въпреки че печели субсидия в БНТ. Скандалният киноджия кани на кастинг Дарина за ролята на еврейката Сара, в която царят се влюбва и заради която се разделя с жена си, царица Теодора. Ники Илиев трябва да влезе в ботушите на Иван Александър. Върху естествено къдравата глава на третокурсничката Дарина обаче се изсипват всевъзможни злословия, след като Корнелия Нинова „сигнализира“ СЕМ и иска проверка за конфликт на интереси. Шумът е толкова досадно повсеместен, че Максим Генчев стопира всичко. В интерес на истината трябва да се каже, че президентската тогава дъщеря се държи напълно адекватно в напрегнатата ситуация – без излишни коментари и мултиплициране на темата.

Дарина, чиято екзотична красота тепърва ще привлича кастинг директори в седмото изкуство, участва в гръцка продукция за големия екран, но за дебют брои своята Мими в „Гунди – легенда за любовта“. Тя е най-съкровената довереница на Лита, бъдещата съпруга на Георги Аспарухов. Когато „истинската“ Лита идва на стадиона на първия снимачен ден, с Александра Свиленова и Мина Каукова едва успяват да скрият притеснението си. Много е рано, много е студено, трите, начело с Александра Свиленова като Лита, не знаят какво да очакват. Дарина е видимо нервна, което не е типично за нея. „Бързо осъзнаваш, че предстои нещо огромно в памет на Гунди. Все повече забравяме героите. Погълнати сме в сиво всекидневие. Не знам защо. Не помним личностите, които са допринесли толкова много за България. Вярваме. Но не е ясно дали вярваме в правилните хора“, казва тя пред БНТ.

Много се надява да партнира на Пенко Господинов, който облича костюма на неприятно ченге от Държавна сигурност, но не се засичат пред камерите. Той обаче не крие задоволството си, че неговата ученичка е в мегапродукцията. „Чувствах се горда от себе си, когато с професора бяхме заедно на премиерата“, откровена е тя. И споделя, че цялата фамилия много харесва „Гунди“. Връща се и към забавна случка. „Когато малката ми братовчедка ме поздрави по телефона, възкликна: „Како, како, колко ли лимонови резанки си изяла, че ти е толкова голям коремът?!“. Защото в последната сцена Мими е бременна!“

Според Дарина тя, Александра Свиленова и Мина Каукова нямат нищо общо с момичетата, които харесват днешните футболни знаменитости.

Наследницата на Радев по принцип не пести мнението си по социалните проблеми. Преди време лаконично отбелязва, че пенсионерите у нас често са изправени пред дилемата „храна или лекарства“.

Бохо стил и татуси с особено значение – бор, надпис и птица

Дарина, която като всеки автентичен Телец три пъти мери, преди да отреже, най-често се носи в бохо стил, който се комбинира с татусите ѝ – бор върху дясната ръка, надпис на лявата и дискретна птица между гърдите. Небрежната ѝ артистичност не е самоцелна – всички да видят, че е като другите, а е хармонична част от излъчването ѝ. Не е шопинг маниачка, не се увлича по скъпарски маркови дрехи. Кифленските навици са ѝ чужди, както и висенето в социалните мрежи. Надява се, че е успяла да загърби цигарите. Все по-трудно намира свободни часове за клубове и дискотеки. Снимка с попфолк певеца Галин въобще не означава, че чалгата я вълнува. Светският псевдоблясък не ѝ е присъщ, не обръща внимание на възможностите, които предоставят привилегиите на баща ѝ. Без да се притеснява, се вози в градския транспорт. Радев и майката на децата му, Гинка Кесякова, открай време държат на нормалността. Дарина се разбира чудесно и с Десислава Радева въпреки всички клюки за обратното.

Сред момчетата, попаднали под леко дивия чар на Дарина, е мотошампионът Йоан Георгиев. Според коридорна информация в НАТФИЗ той е студентският ѝ приятел, а тя го харесва, защото е мъжкар като баща ѝ. Напоследък край Дарина обаче отново изплува името на Камен, сина на бившата правосъдна министърка и вицепремиер Зинаида Златанова. Те са двойка в драмсъстава на гимназията, но после се разделят.

Най-добрата приятелка на Дарина Радева е първата ѝ братовчедка София Странджева, дъщеря на Лозана Радева, сестрата на премиера. Младата дама завършва в Дортмунд, но дори когато учи в Германия, се виждат често с Дарина. Сред емоциите, които ги свързват, е и тази към кучетата.