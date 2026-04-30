Звездните дъщери под ножа: Децата на Анелия, Коцето и Лияна с корекции от тийнейжърки

В света на родния шоубизнес отдавна е въведено правилото красотата да се поддържа със солидна помощ.

И тази територия вече не е запазена само за утвърдените звезди. Днес щафетата е поета от техните наследници, които влизат в играта рано, смело и без притеснение – понякога още преди да са навършили пълнолетие. Сега визията върви ръка за ръка с фамилията, а пътят към мечтания образ все по-често минава през сериозни естетични процедури, оставяйки естествената красота на заден план.

В свят, в който социалните мрежи диктуват тенденциите, външният вид се превръща в проект, който непрекъснато се надгражда и обновява. Когато към това добавим и факта, че тези момичета растат под светлината на прожекторите, става ясно защо всяка промяна, дори и малката, веднага се превръща в тема номер едно, пише „България Днес“.

Сред най-коментираните имена безспорно е

Сузанита – дъщерята на попфолк музиканта Орхан Мурад.

Провокативната певица израсна пред очите на публиката и неведнъж е доказвала, че не се страхува да взима смели решения. Още като тийнейджърка Сузанита си постави силиконови импланти, което предизвика бурни реакции и възмущение сред обществото. С годините тя продължава да променя визията си – в началото на годината се похвали с нови импланти в гърдите си. Тя експериментира и със стила си и открито говори за бъдещи планове като корекция на носа, който искала той да бъде по-малък и фин.

Сериозен интерес предизвиква и

Дениз – дъщерята на Лияна.

Още когато е била на 18 години, се мълвеше, че се е подложила на ринопластика в Турция. Преди това Дениз вече бе направила устните си по-плътни, като ефектът бе постигнат с филъри. Сравненията между нейни по-ранни и по-нови снимки често пораждат въпроси – колко от промяната се дължи на грим, колко на филтри и колко на реални процедури. През януари се заговори и че 23-годишната рожба на попфолк певицата си е сложила 2000 кубика силикон в гърдите. Не стана ясно истина ли е това или не.

Към музикалната кариера май се е устремила и

Мариана – дъщерята на фолкзвездата Константин

и бившата му съпруга Надя. Мариана е едва на 15 години, а вече уверено прави първи стъпки на сцената – с дуета от миналото лято „Няма да се дам“ с баща си и участие на неговия концерт в „Арена 8888“ през март. Мариана впечатлява с красота, чар и присъствие, като често е сравнявана със съпругата на Коцето Надя, заради поразителната им визуална прилика.

Наред с комплиментите обаче вървят и слухове за евентуални естетични намеси – хиалуронов филър в устните, което отново повдига въпроса докъде стигат границите, когато става дума за толкова крехка възраст.

Под светлините на прожекторите попада и

Симона Загорова – дъщерята на емблемата на попфолка Глория,

която също предизвиква дискусия около външния си вид. Ако допреди време имаше съмнения дали е прибягвала до корекции, днес за мнозина отговорът е очевиден – устните ѝ са значително по-плътни и силно подчертани.

Подобна е ситуацията и при

Ивон Диневa – дъщерята на Анелия и Коко Динев,

при която промените се развиват постепенно, но устойчиво. Още като тийнейджърка тя започва да привлича внимание с подчертан грим и визия, която все повече напомня за майка ѝ. Това естествено поражда първите съмнения за естетични намеси, особено по отношение на устните.

Днес, вече като млада жена, тя експериментира активно с външния си вид. Последната новина около Ивон, че е направила корекции в областта на бюста, отново разпали дискусиите – особено след като се появи информация, че Анелия дори е помогнала финансово за интервенцията.

Сред най-обсъжданите звездни дъщери е и

Ивана Главчева – дъщерята на Ванко 1,

която наскоро отбеляза 51-ия си рожден ден, а двамата не пропуснаха да отпразнуват повода заедно. Наследницата, кръстена на баща си, отдавна е разпознаваема със своята провокативна и силно сексапилна визия.

Още през 2021 г., когато бе едва на 19 години, Ивана си извоюва сравнението „джуки-бомби“, след като публикува кадър, на който позира с надути силиконови устни. Те бързо спечелиха както фенове, така и критици. Истинският медиен интерес около нея обаче избухна покрай връзката ѝ с бившия футболист Благой Георгиев. Двамата се запознават в началото на 2023 г., малко след това отношенията им прерастват в романтични, а връзката им става публична през пролетта същата година. Още през 2024 г. обаче се появиха първи слухове за проблеми. В началото на 2025 г. отношенията им окончателно бяха прекратени.

И така – в света на лайковете, филтрите и външния вид вече не е константа даденост, а нещо, което се променя с всяка нова тенденция. Големият въпрос, който виси, е – това ново поколение ще наследи ли чертите на родителите си, или ще създаде съвсем ново и напълно унифицирано лице на славата?