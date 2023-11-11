Потрес: Пудел ближе Гери-Никол (Фото)

„Цункай ме! И аз те обичам“, проговори на любимия си четириног приятел Яката дупара Гери-Никол.

Мацето е обсебено от пухкавия си любимец и иска да го покаже на целия свят. Малкият пудел отвръща на любовта на Гери и облиза цялото й лице.