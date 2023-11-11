„Цункай ме! И аз те обичам“, проговори на любимия си четириног приятел Яката дупара Гери-Никол.
Мацето е обсебено от пухкавия си любимец и иска да го покаже на целия свят. Малкият пудел отвръща на любовта на Гери и облиза цялото й лице.
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Потрес: Пудел ближе Гери-Никол (Фото)
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11 Ноември 2023, 10:46
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„Цункай ме! И аз те обичам“, проговори на любимия си четириног приятел Яката дупара Гери-Никол.
Мацето е обсебено от пухкавия си любимец и иска да го покаже на целия свят. Малкият пудел отвръща на любовта на Гери и облиза цялото й лице.
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