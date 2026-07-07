НОВА ЖЕРТВА ЛИ? Миро Дзвера побърза с годежа на 25-годишна инфлуенсърка (СНИМКА)

Скандално известният бизнесмен Мирослав Соколов-Дзвера отново успя да изненада светските среди. Само няколко месеца след началото на връзката си с инфлуенсърката Нена Върбанова той вече й е предложил брак, а красавицата е приела.

Новината беше съобщена от самата Нена в социалните мрежи, където показа годежния пръстен и не скри щастието си. Дали обаче приказката ще стигне до сватба, тепърва предстои да разберем.

Причината за скептицизма е проста – Миро Дзвера отдавна е известен с бурния си любовен живот и краткотрайните увлечения. Само през последните години името му беше свързвано с цяла поредица популярни красавици, а всяка следваща връзка започваше шумно и завършваше още по-шумно.

През последната година около него се завъртяха имената на няколко добре познати дами от светските среди, като отношенията с повечето от тях приключиха почти толкова бързо, колкото и започнаха.

Новата избраница е едва на 25 години, но вече има сериозна аудитория в социалните мрежи. Нена Върбанова изгражда имидж на инфлуенсър с луксозен начин на живот, екзотични пътувания и безупречни фотосесии. Участвала е и в конкурси за красота, което допълнително увеличава популярността й.

Според хора от обкръжението на двойката отношенията им се развили светкавично. Запознанството бързо прераснало в сериозна връзка, а само няколко месеца по-късно вече е факт и годежът.

Именно тази скорост обаче поражда съмнения сред наблюдателите. Не са малко хората, които се питат дали двамата изобщо ще стигнат до олтара или това е поредната светска сензация, която ще остане само в социалните мрежи.

Засега бъдещите младоженци пазят мълчание за датата на сватбата и подробностите около церемонията. Но ако съдим по досегашната история на Миро Дзвера, със сигурност около тази връзка тепърва ще има още много шум.