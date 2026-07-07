Трети паметник за Димитър Пенев! Приятели събират пари за монумент в Мировяне

Великият Димитър Пенев ще има три паметника! Най-близките приятели на Стратега събират пари за издигането на още един монумент на Стратега, който си отиде в началото на тази година.

Паметникът ще бъде поставен на гробищата в родното му Мировяне, разкрива помощникът на Пеневата чета Краси Борисов. Очаква се той да бъде готов до края на годината.

„Най-близките събираме пари, всеки дава колкото може“, разкри Краси Борисов пред „България Днес“.

„Димитър Пенев заслужава да бъде запомнен и почитан. Надяваме се до няколко месеца да бъде готов. С останалите паметници се занимават ЦСКА, общините, този ще бъде от най-добрите му приятели.“

Паметници на Пената ще има още в центъра на Мировяне и на новия стадион на ЦСКА. За монумента в родното му село вече има проект на скулптора Иван Тодоров.

Този на новата „Армия“ ще бъде изграден на по-късен етап, тъй като има наредба на Столична община, която не позволява да бъдат издигани паметници по-рано от пет години след смъртта на човека. Фенове на ЦСКА дори събраха подписка до общината, с която искат промяна на правилото. Въпреки това проектът все още е в начален етап, като единствено се знае, че монументът ще се намира на мястото на чешмата на стадиона „Армия“.

Значително по-бързо върви инициативата за паметника в Мировяне. Бронзовата фигура с височина 2,15 метра ще бъде поставена върху 70-сантиметров каменен постамент в непосредствена близост до площад „Васил Левски“ в селото. Цялостната концепция предвижда зоната около монумента да бъде превърната в парк за отдих, което ще запази образа на Треньор Номер 1 на България за 20 век.