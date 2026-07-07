Братовчедът на Зуека го направи звезда в Испания

Васил Василев - Зуека дължи заселването и пробива си на арт пазара в Испания на свой роднина, научи ексклузивно „България Днес“.

И това е братовчед му Станимир Стоянов. За него нашенците в Испания са единодушни, че е разностранен талант. Мирката, както го наричат те, е майстор на малката пластика. Вещ е в кулинарията и ресторантьорството. Отглежда зеленчуци и маслини в огромната си градина. Цени красивите и бързи коли. Запален е по риболова.

„Братовчедът на Зуека е много успешен бизнесмен, има прекрасно семейство и изобщо е много преуспял човек тук“, възхищават му се български емигранти в Испания.

Всъщност ваятелят бизнесмен подава ръка на бившия съратник на Слави Трифонов да си намери подходящо жилище в близко до неговото градче, свързал го и с арт колекционери и арт дилъри.

Вратите на къщите и сърцата на актьора и неговия роднина винаги са широко отворени за техните сънародници в Испания. Мирката ги развежда из ателието си, показвайки им новите си творби, и задължително им връчва на изпроводяк плик с отгледан лично от него домашен зарзават. Зуека пък им прави кафе и ги гощава с любимата си супа, подправена задължително с мляко и мед, докато дакелът Кариньо радостно подтичва и върти опашка около тях в двора на хасиендата.

„Никога не си купувайте картини заради обстановката! А заради съдържанието“, това е първият и основен съвет, който дава Зуека на всички испански българи, настояващи да преправи свое платно в избран от тях цвят, за да пасва на домашния им интериор.

Актьорът художник признава, че много пъти променя една картина, преди да постави инициалите си върху нея. Зуека разкрива, че си представя процеса на създаване на едно платно като стълба с много стъпала и държи да се изкачи до последното.

Станимир Стоянов обитава с половинката и децата си красива хасиенда в Комендат Валенсиано.

Статуетките, които изработва роднината на БГ комика и шоумен, са умерено модернистични и това ги прави харесвани от широк кръг хора. Неговата малка статуя на Дон Кихот е препратка към портретите на Печалния рицар от Ла Манча, които рисува и Зуека - явно и двамата са почитатели на култовия герой от класиката на Мигел де Сервантес. Станимир използва при изработката на малките пластики вериги, части от машини, гайки, черпаци, панти за врати... „Каквото имам под ръка, това слагам“, откровен е братовчедът на звездния БГ комик.

Пепа, испанската съпруга на Мирката, носи прочутата фамилия Борджес, но засега не е установила пряка връзка с Борджиите, от които произлиза и един от римските папи.